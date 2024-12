Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e casi dell'11 dicembre

Torna stasera il consueto appuntamento settimanale con Chi l'ha visto?, programma di inchiesta in cui Federica Sciarelli proverà ad approfondire alcuni dei casi di cronaca più importanti di questi ultimi giorni.

Come sempre, la trasmissione offre ai telespettatori l'opportunità di lanciare appelli o segnalare avvistamenti di persone scomparse, che spesso si sono rivelati decisivi nell'individuazione e ritrovamento della vittima.

Chi l'ha visto: anticipazioni dell'11 dicembre

Nella puntata in onda questa sera, si parlerà della scomparsa di Daniela Ruggi, 31enne sparita senza lasciare traccia da Vitriola di Montefiorino il 18 settembre scorso. Dopo un malore, Daniela si è recata all'ospedale di Sassuolo per accertamenti. Tornata a casa con un'ambulanza, è stata vista entrare nella sua abitazione fatiscente, priva di elettricità e acqua.

Da quel momento nessuna notizia. Tra gli ultimi a vederla c'è Domenico Lanza, un 70enne del luogo, da molti conosciuto per il suo stile da cowboy e soprannominato "lo Sceriffo". L'uomo è stato arrestato per possesso di armi illegali, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento nel caso di Daniela. Federica Sciarelli introdurrà testimonianze inedite e aggiornamenti sull'indagine.

Si parlerà ancora della morte di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste trovata senza vita in circostanze mai chiarite. Nuove analisi, affidate all'anatomopatologa Cristina Cattaneo, potrebbero far luce sulle cause del decesso e smentire l'ipotesi del suicidio. In studio, interverrà il fratello Sergio per offrire la sua testimonianza.

Infine, a Chi l'Ha visto? interverrà anche Michele, giovane operaio di Trevico, che racconterà le minacce e intimidazioni subite. Dopo che la moglie Rosita è scappata con un uomo conosciuto online, lasciando i figli piccoli, Michele e la sua famiglia sono diventati bersaglio di messaggi minatori da parte del presunto nuovo compagno della donna. Una vicenda che ci mette di fronte ai rischi legati alle relazioni virtuali.