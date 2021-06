Chi è Pedro Alonso, l'attore che interpreta Berlino ne La casa di carta: vita privata, moglie e libro

Pedro Alonso, all'anagrafe Pedro González Alonso, è un attore spagnolo, nato a Vigo il 21 giugno 1971, principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Andrés de Fonollosa, alias Berlino, nella serie televisiva La casa di carta, ideata da Álex Pina e distribuita da Netflix.

RECITAZIONE

La casa di carta 4: un'immagine della serie

Alonso ha sviluppato un profondo interessa nei confronti della recitazione sin da una tenera età, dopo essersi appassionato al teatro e alle arti drammatiche ha deciso di studiare presso la Royal School of Dramatic Arts per poi ultimare la sua formazione al Teatro de la Danza, dove ha seguito una serie di corsi di specializzazione.

Pedro è diventato un attore molto popolare in Spagna grazie ad alcuni show nei quali ha interpretato svariati ruoli pur essendosi sempre esibito, nel corso degli anni, anche in serie televisive come A las once en casa, Todos los hombres sois iguales, Condenadas a entenderse, Mediterráneo e Código fuego.

VITA PRIVATA

Pedro Alonso e Alvaro Morte in una foto condivisa da Netflix per annunciare la parte 5

Alonso, a quanto pare, proprio come il suo personaggio nella La casa di carta, è una persona molto riservata e, per questo motivo, si sa davvero pochissimo sul suo conto. Sappiamo che, oltre a essere un grande appassionato di cinema, è anche un bravissimo pittore e che ama profondamente il modo di giocare di Lionel Messi e il mondo del calcio in generale.

MOGLIE

La casa di carta 4: il bacio tra Rodrigo de la Serna e Pedro Alonso

Nessuno sa se l'attore spagnolo sia stato sposato in precedenza ma è certo che adesso ha una relazione con una donna di nome Tixie, il cui volto appare su diverse foto ufficiali che Alonso pubblica di tanto in tanto sul suo profilo Instagram. Pedro ha anche una figlia, Uriel, nata nel 1998 da una precedente relazione.

LIBRO

La casa di carta: una foto della prima stagione

Pedro Alonso negli ultimi due anni si è dedicato anche alla stesura di un libro intitolato "Libro de Filipo". Il romanzo narra le vicende di Filipo, un soldato romano in missione verso l'oriente per conto dell'impero. Il libro è uscito in Spagna e in Argentina il 4 giugno 2020, mentre in Italia è disponibile dal 18 agosto 2020.