Chi è la moglie di Christian De Sica, Silvia Verdone

Christian De Sica è sposato dal 1980 con Silvia Verdone: i due si conoscono da sempre, l'attore infatti era nella stessa classe di Carlo Verdone, fratello della donna. Ecco chi è la moglie dell'attore.

Silvia Verdone è nata a Roma il 25 febbraio del 1958, lavora come produttrice nel mondo dello spettacolo, svolge la sua attività sia al cinema che al teatro. Il padre è Mario Oreste Verdone, critico cinematografico e saggista, scomparso il 26 giugno 2009.

Silvia è sorella del regista Luca Verdone e di Carlo Verdone. Il noto attore di Borotalco e Christian De Sica sono stati compagni di classe. Il figlio del grande Vittorio De Sica è nato anche lui a Roma il 5 gennaio 1951, tra lui e Silvia ci sono sette anni di differenza.

A 14 anni Silvia si innamora di Christian, oltre al padre, il primo ad ostacolare questa storia d'amore è proprio il fratello che considera l'amico un Don Giovanni non adatto alla sorella, anche se sembra che il termine usato da Carlo sia stato un altro. In un'intervista al periodico Domani leggiamo come è andato il primo incontro tra Christian e Mario Oreste Verdone "Un giorno venni convocato a casa Verdone, andai e mi ritrovai il padre, il grande Mario, grande studioso di Futurismo e di cinema, professore alla Sapienza, la madre e un prete. Spiegai con enfasi il mio amore per Silvia, 'la amo, la amo, la amo', dissi con tono appassionato. 'Che buffone!' esclamò severo il professore", racconta Christian.

Oggi Silvia e Christian hanno due figli: Brando, nato il 10 marzo 1983, che ha seguito le orme del padre, e Maria Rosa, nata il 24 giugno 1987. La ragazza è stata in televisione in occasione del programma di Rai 1 'Una serata tra amici', in cui Christian De Sica è stato celebrato come protagonista della storia dello spettacolo italiano. La secondogenita di Silvia non lavora nello spettacolo ma in quello della moda.

Silvia Verdone ha esordito come annunciatrice di Rai 3 negli anni '70, è stata una di quelle che una volta erano chiamate 'signorine buonasera'. Dopo essere diventata mamma ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia e ai figli.

Una volta che Brando e Maria Rosa sono cresciuti Silvia è tornata nel mondo dello spettacolo, questa volta nelle vesti di produttrice cinematografica e teatrale. Tra i film prodotti dalla moglie di Christian ci sono: Tre e Simpatici & antipatici, diretti proprio dal marito. Tra i suoi lavori teatrali c'è Parlami di me, lo spettacolo teatral-musicale con Christian De Sica, Paolo Conticini, Laura Di Mauro con l'orchestra diretta dal Maestro Marco Tiso. Oggi Silvia è agente del marito.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Christian De Sica parlando del suo rapporto con Silvia ha detto "Dopo 40 anni, mia moglie Silvia e io ci amiamo ancora, felici di invecchiare insieme. Il segreto? Ridiamo insieme, ci vogliamo bene, ci prendiamo in giro reciprocamente, siamo complici e poi c'è tanto rispetto, che è la prima cosa. Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti. Io e Silvia abbiamo proprio sentito i crampi allo stomaco. Che fame. Una volta, stavo girando un film in Francia, verso la fine degli Settanta, a colazione ci davano due uova con la pancetta. Io le davo a mia moglie. Per me era il digiuno. Poi è arrivata la svolta. Eravamo alla proiezione del primo Vacanze di Natale, alla fine della visione guardai mia moglie e le dissi: 'Silvie' da oggi se magna'. Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie. Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato".