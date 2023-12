Chi è Mario Cusitore: corteggiatore di Ida Platano a Uomini e donne e cosa c'è dietro il suo post enigmatico

Sul parterre di Uomini e Donne, da qualche giorno è apparso Mario Cusitore, corteggiatore napoletano partecipante al dating show con l'intento di conoscere e conquistare Ida Platano, la seconda tronista di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Chi è Mario Cusitore

Mario Cusitore è entrato sulla scena di Uomini e Donne come corteggiatore di Ida Platano, la nuova tronista del popolare dating show. La sua presenza sul parterre ha suscitato l'interesse immediato di Ida, che ha deciso di approfondire la conoscenza con lui.

La Carriera Radiofonica di Mario Cusitore

Con i suoi 44 anni, Mario porta con sé una vasta esperienza dal mondo della radio, dove è noto come il re delle pillole. Originario di Napoli, lavora presso Radio Kiss Kiss, un'importante emittente radiofonica nazionale con sede centrale proprio nella sua città natale.

Mario è una voce nota del Pippo Pelo Show, il programma condotto da Pippo Pelo e Adriana Petro, caratterizzato da divertenti gag che intrattengono gli ascoltatori.

La sua presenza nella radio nazionale italiana lo ha reso familiare a un vasto pubblico di radioascoltatori, che lo identificano come una personalità affascinante e divertente.

La sua partecipazione a Uomini e Donne aggiunge un nuovo capitolo alla sua vita, offrendo a Mario l'opportunità di cercare l'amore in un contesto televisivo unico.

L'Interessante Bagaglio Personale del Corteggiatore

Mario Cusitore, oltre a essere noto per la sua carriera nella radio e per la sua partecipazione a Uomini e Donne, porta con sé un interessante bagaglio personale. Mario non si è mai sposato e non ha figli. La sua vita è stata arricchita da diverse esperienze, tra cui il suo passato nel mondo dello sport.

Prima di diventare una personalità radiofonica, Mario ha praticato il basket, ricoprendo il ruolo di guardia, giocando in numerose squadre del napoletano con numerose presenze nei campionati di serie D.

I battibecchi con Ida Platano

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la storia tra Mario Cusitore e la tronista Ida Platano ha preso una svolta inaspettata. Ida ha rimproverato Mario per la mancanza di reazioni durante un'esterna con un altro corteggiatore.

Il Messaggio Enigmatico su Instagram

Recentemente, Mario ha condiviso una storia su Instagram che ha suscitato molte speculazioni, soprattutto riguardo a un possibile riferimento a Ida. Nel post ha scritto: "Non mi deludono le persone. Mi deludo io, perché ci credo ancora. Si ritorna a essere di nuovo freddi, i sentimenti non fanno per me!" Un enigma che aggiunge suspense al suo percorso a Uomini e Donne.