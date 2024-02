Chi è Leo Gassmann: ospite di Sanremo 2024 e protagonista del film TV Califano

Stasera sul palco di Sanremo 2024 salirà Leo Gassmann: questa volta il giovane artista non sarà all'Ariston in veste di cantante, come è già avvenuto in due occasioni, ma come protagonista del film TV Califano, dove interpreta 'il Califfo', come veniva chiamato il cantautore romano. Ecco chi è Leo Gassmann.

Biografia e famiglia di Leo Gassmann

Leo Gassmann, giovane e talentuoso cantautore italiano, porta con sé un cognome di risonanza nell'ambito artistico. Nato il 22 novembre 1998 a Roma, è figlio di Alessandro Gassmann, noto attore italiano, e di Sabrina Knaflitz, anch'essa attrice. Le radici familiari di Leo includono anche il celebre attore e regista Vittorio Gassman e l'attrice Juliette Mayniel, i nonni paterni.

Formazione e inizio carriera nusicale

Fin da bambino, Leo ha dimostrato una predisposizione per la musica, iniziando lo studio della chitarra classica all'età di sette anni. Ha poi proseguito la sua formazione musicale al conservatorio romano di Santa Cecilia, dove si è dedicato al canto.

La sua carriera artistica ha preso slancio nel 2018 quando ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, raggiungendo la semifinale con l'inedito "Piume". Anche se si è classificato quinto, ha suscitato l'interesse del pubblico e delle case discografiche.

Successi e partecipazioni a Sanremo

Il successo di Leo è continuato con l'uscita di singoli come "Cosa sarà di noi?" e "Dimmi dove sei" nel 2019, entrambi per l'etichetta Universal Music.

Nel dicembre dello stesso anno, ha vinto le selezioni di Sanremo Giovani 2019, che gli ha permesso di partecipare al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, dove ha trionfato con il brano "Va bene così". Subito dopo, ha pubblicato il suo primo album in studio, intitolato "Strike".

La sua presenza sul palco dell'Ariston non è passata inosservata. Nel 2023, ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, esibendosi con il brano "Terzo cuore" e collocandosi al diciottesimo posto. A febbraio dello stesso anno, ha pubblicato il suo secondo album, "La strada per Agartha".

Debutto come attore e vita privata

Oltre alla musica, Leo farà il suo debutto come attore nel film TV Califano, che andrà in onda su Rai 1 l'11 febbraio 2024. Qui, interpreta il ruolo di Franco Califano, il celebre cantautore romano.

La vita privata di Leo Gassmann ha suscitato interesse mediatico, soprattutto per la sua relazione con la cantante Enula Bareggi, conosciuta come Enula, protagonista del talent Amici di Maria De Filippi a cui ha preso parte nel 2021. La loro storia ha attraversato varie fasi, tra separazioni, ritorni e nuove separazioni.

Leo Gassmann incarna una giovane promessa della musica italiana, con un futuro promettente sia nel mondo della canzone che in quello della recitazione, portando avanti un'eredità artistica di grande prestigio.