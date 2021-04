Chi è la compagna di Alessio Boni, Nina Verdelli

Nina Verdelli è la compagna di Alessio Boni, i due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2018: ecco chi è la donna con cui il protagonista de La compagnia del Cigno ha avuto il suo primo figlio, Lorenzo.

Alessio Boni e Nina Verdelli con il figlio, Lorenzo

Nata nel 1985, Nina Verdelli è di 19 anni più giovane del suo compagno: Alessio Boni, infatti, è nato il 4 luglio 1966. Nina ha due genitori molto famosi nel mondo della carta stampata: Carlo Verdelli e Cipriana Dall'Orto. Suo padre Carlo è stato direttore dei quotidiani La Gazzetta dello Sport e la Repubblica e dei settimanali Sette e Vanity Fair. Dopo aver lasciato la direzione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, nell'aprile del 2020, Verdelli è diventato editorialista del Corriere della Sera. Cipriana Dall'Orto, madre di Nina, è anche lei una giornalista ed è stata co-direttrice di Donna Moderna.

Nina Verdelli ha seguito le orme dei genitori, dopo aver vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti, e precisamente a New York, ha deciso di ritornare in Italia e intraprendere la carriera di giornalista. La compagna di Alessio Boni ha lavorato dal 2013 con Glamour Italia, la rivista milanese indirizzata soprattutto al pubblico femminile. Subito dopo Nina è approdata all'edizione italiana del periodico Vanity Fair.

Oltre ad essere giornalista, Nina è anche una scrittrice avendo pubblicato il libro Breve Storia Triste del Mondo, una raccolta di brevi racconti sulle piccole-grandi sfighe di ogni giorno. Il libro è stato pubblicato da Baldini + Castoldi. Nella presentazione del libro la Verdelli ha detto: "C'è un proverbio zen che dice: 'Nella vita bisogna fare tre cose: scrivere un libro, piantare un albero, mettere al mondo un figlio'. Io sono partita dal libro. Questo è il mio primo e, se vi farà orrore, l'ultimo".

Alessio Boni e Nina Verdelli hanno lavorato insieme per la scrittura dei testi di 66/67, lo spettacolo che l'attore e Omar Pedrini, ex leader del gruppo musicale Timoria, hanno presentato in anteprima al Napoli Teatro Festival nel giugno del 2019.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair dopo la nascita del piccolo Lorenzo, l'attore Alessio Boni, parlando della sua compagna, ha detto: "Io e lei ci siamo trovati. Siamo come due musicisti che suonano lo stesso spartito", aggiungendo che la differenza di età tra loro non conta perché: "tra i due la più vecchia è lei. È infatti più saggia e paziente di me".