Stupro di Palermo, l'appello delle celebrità italiane sui social: #IoNonSonoCarne

Le celebrità italiane si uniscono e prendono posizione sui social con fermezza contro la violenza sulle donne per denunciare lo stupro di gruppo di Palermo avvenuto ai danni di una 19enne nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso. Moltissimi i personaggi famosi con un seguito importante che hanno deciso di metterci la faccia e sostenere la vittima, ma in generale le vittime degli abusi, condividendo nei loro profili foto e hashtag con la scritta #IoNonSonoCarne.

Tra i partecipanti che hanno condiviso la scritta, alcuni imprimendosela sui palmi delle mani, ci sono: Alessio Boni, Maria Pia Calzone, Michela Andreozzi, Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Preziosi, Caterina Balivo, Nicoletta Romanoff, Elonoire Casalegno, Samantha de Grenet, Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci, Adriana Volpe.

In seguito le foto condivise dai vip:

Com'è nata l'iniziativa

L'iniziativa è stata lanciata su Instagram da Fab! come risposta e riferimento al messaggio inviato nella chat del gruppo "stupro di massa" da uno sei sette indagati che tenta di giustificare le proprie azioni dicendo "la carne è carne". Così recita il post su Instagram di Fab! che ha dato iniziato alla protesta: "'La carne è carne' non è la giustificazione che un 20enne si è dato, è la frase che si è sentito dire mille volte dagli adulti della sua vita - padri, madri, nonni, zii, amici di famiglia. Noi di Fab ci ribelliamo a chi riduce la preda a un pezzo di carne da stuprare e il predatore a un altro pezzo di carne schiavo dei suoi istinti. Donne e uomini non sono carne, #IoNonSonoCarne. Condividete l'hashtag nelle storie con una vostra foto, e taggateci. Facciamo sentire la nostra voce. Noi non siamo carne."