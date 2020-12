Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri è diventato padre di Cristiana Calone nel 1971: il cantante aveva diciannove anni e allora non volle riconoscere la figlia per timore che la sua carriera artistica potesse risentirne. Scopriamo chi è Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri tenuta "segreta" per molti anni.

Una foto di Franca Sebastiani

La madre di Cristiana Calone è Franca Sebastiani, anche lei cantante ed ex compagna di Massimo Ranieri scomparsa nel 2015 a causa di un tumore con cui lottava da molti anni. I due sono stati legati sentimentalmente da giovanissimi ma quando è nata la loro figlia il cantante napoletano non l'ha riconosciuta. Ranieri ha preferito dare priorità alla sua carriera seguendo i consigli di chi gli diceva che avere una figlia a diciannove anni gli avrebbe sbarrato la strada del successo. In un'intervista, la stessa Sebastiani sottolineò: "Mi disse "Io non ti abbandonerò mai", poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina."

Massimo Ranieri con sua figlia Cristiana Calone

Cristiana è stata riconosciuta solo nel 1995, all'età di ventiquattro anni ma i due si sono visti per la prima volta nel 2007 nel corso della trasmissione Tutte Donne Tranne Me, lo show che Ranieri ha condotto su Rai 1. La storia del loro incontro è stata raccontata in seguito dalla stessa Cristiana a Domenica Live: a Barbara D'Urso la ragazza ha rivelato che prima di quella sera aveva visto il padre solo in televisione.

A Barbara D'Urso Cristiana Calone ha detto che durante Tutte Donne Tranne Me era tra il pubblico e non era prevista la sua "presentazione ufficiale". È stato Massimo che ad un certo punto, sorprendendo tutti, la chiamò sul palco. Il cantante dopo aver indicato la ragazza e aver detto che era sua figlia raccontò che sua madre, quando seppe di essere diventata nonna, accettò subito la nipote e gli disse: "Massimo fai quello che ti dice il tuo cuore". Raccontando la sua storia al pubblico Ranieri aveva detto che all'epoca qualcuno gli consigliò di non rendere pubblica la paternità perché avrebbe danneggiato la sua carriera e la sua immagine: "L'unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto", disse Massimo che subito dopo, cantando con la sua mano nella mano della figlia, le dedicò La Cura, il brano di Franco Battiato.