Chi è e cosa sappiamo di Yulia Vlasova, la donna che fatto dimenticare Amber Heard a Johnny Depp

Dopo la fine della sua relazione con Amber Heard, che ha portato a uno dei processi più discussi e controversi nella storia dello show business internazionale, Johnny Depp sembra essersi nuovamente innamorato. L'attore, nato Owensboro il 9 giugno 1963, da qualche tempo sta frequentando Yulia Vlasova. Scopriamo cosa sappiamo di lei e chi è Yulia Vlasova.

L'attore recentemente è stato visto a Londra in compagnia della modella. Secondo quanto riportato dai media americani, i due si sono conosciuti nell'agosto 2021 al 55° Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary e da allora hanno iniziato a frequentarsi. Una fonte vicino alla star ha descritto la loro relazione come "casuale" e ha rivelato che si vedono "ogni tanto" da circa due anni. La coppia è stata fotografata giovedì scorso mentre lasciava il London Heliport, con il poliedrico artista che portava con sé una chitarra acustica.

Chi è Yulia Vlasova?

La ragazza che sta uscendo con Johnny Depp è una modella e estetista russa, nata a Oblast, nella cittadina di Polevskov, oggi vive a Praga, dove gestisce il proprio negozio di trucco e acconciature, sui social si presenta come un'influencer beauty. Ha partecipato come finalista al concorso di bellezza internazionale Miss Office nel 2021.

Yulia Vlasova, attuale compagna dell'attore statunitense, ha anche un notevole background accademico. Ha studiato presso l'accademia di formazione leader di Mosca e all'Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO), gestito dal Ministero degli Esteri russo, dove si formano i membri dell'establishment del paese nei settori politico, economico e dei servizi segreti.

Johnny Depp e Yulia Vlasova fotografati a Londra

La modella ha condiviso diverse foto sui social media che testimoniano il suo legame con Depp, inclusa una in cui lui le bacia la guancia e un'altra in cui tiene la mano dell'attore, definendolo "incredibilmente talentuoso e ispiratore". Nonostante l'attenzione mediatica, i due non si seguono ancora sui social media. Quando le prime notizie sulla sua frequentazione con la star internazionale sono circolate, la ragazza ha chiesto agli amici di non rilasciare interviste sul suo conto scrivendogli: "La vostra comprensione e il vostro rispetto per la mia privacy saranno apprezzati" .

I fan della star hanno trovato il profilo Instagram di Vlasova, che conta più di ventimila follower, e hanno lasciato numerosi commenti sulla loro relazione. Alcuni hanno notato particolari familiari, come il tavolino da caffè e il posacenere di Depp, in una delle foto del compleanno di Yulia, il che fa pensare che abbiano passato insieme il giorno in cui lei ha festeggiato i suoi 28 anni. Tuttavia, non sono mancate le critiche riguardanti la differenza d'età tra i due, con alcuni che hanno sottolineato che Vlasova ha solo tre anni in più della figlia di Depp, Lily-Rose.

Il passato sentimentale di Johnny Depp

Questa sembra essere la prima relazione significativa per l'attore dopo il divorzio da Amber Heard. In precedenza, era stato brevemente legato a Joelle Rich, l'avvocato che lo aveva rappresentato nella causa per diffamazione nel Regno Unito, ma la loro relazione è terminata nel novembre 2022.

Johnny Depp, famoso per il ruolo di Jack Sparrow nella saga Pirati dei Caraibi, è stato sposato due volte. Il suo primo matrimonio è stato con la truccatrice Lori Anne Allison nel 1983, ma è durato poco e hanno divorziato nel 1985.

Successivamente, l'attore ha sposato Amber Heard nel febbraio 2015, ma il loro divorzio è stato ufficializzato nel gennaio 2017, segnando l'inizio di una lunga serie di battaglie legali che si sono concluse nel dicembre 2022.