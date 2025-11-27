Cherry Season, il "primo amore turco" del pubblico italiano, è su Mediaset Infinity con la stagione 2

Su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, è ora possibile vedere entrambe le stagioni di Cherry Season - La stagione del cuore, la soap che ha lanciato la dizi-mania in Italia

È arrivata su Canale 5 nel 2016 e ha completamente cambiato le carte in tavola per il pubblico Mediaset: è Cherry Season, la prima serie turca a entrare nel cuore degli italiani, quella che ha dato inizio alla dizi-mania.

E che è appena arrivata in streaming su Mediaset Infinity con la stagione 2.

La trama in breve di Cherry Season 2

Cherry Season - La stagione del cuore racconta la travolgente storia tra Öykü Acar (Özge Gürel), una giovane aspirante stilista piena di talento e sogni, e Ayaz Dinçer (Serkan Çayoğlu), affascinante architetto e incallito seduttore. Da un finto fidanzamento nato per gelosia e convenienza, i due finiscono per vivere un amore autentico, circondati da amici, rivali e colpi di scena in una Istanbul vivace e romantica.

In questa seconda stagione, Öykü e Ayaz tornano più uniti che mai, pronti a dirsi il fatidico "sì". Ma tra mamme impiccione, imprevisti e drammi romantici, i preparativi per il matrimonio si trasformeranno in una vera corsa a ostacoli. Riusciranno a coronare il loro sogno d'amore?

Dove vedere tutte le puntate della dizi

Per chi volesse riscoprire le emozioni del primo capitolo, la prima stagione completa è già disponibile gratis su Mediaset Infinity, offrendo la possibilità per un perfetto rewatch o per mettersi in pari in vista dei nuovi episodi, disponibili da martedì 25 novembre.

E proprio con l'arrivo della nuova stagione, l'intera serie di Cherry Season - La stagione del cuore sarà finalmente visibile, gratis e in esclusiva sulla piattaforma streaming di Mediaset, per rivivere - o scoprire per la prima volta - la commedia romantica turca più amata dal pubblico italiano.

Per i cultori del genere "dizi", e per gli amanti della serialità turca in generale, ricordiamo che su Mediaset Infinity sono presenti intere produzioni, dalle soap con protagonista Can Yaman fino alle serie drama che hanno conquistato anche la prima serata.

E a proposito di prime time: dal 5 dicembre torna su Canale 5 anche Io sono Farah.