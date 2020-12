Cherry: il nuovo poster svela che Apple punta alle nomination agli Oscar

Cherry è il nuovo film diretto dai fratelli Russo con protagonista l'attore Tom Holland e il nuovo poster rivela che Apple sta puntando a ottenere delle nomination agli Oscar.

La locandina riporta infatti la scritta For Your Consideration, confermando che lo studio spera di essere in corsa per alcune candidature durante la stagione di premi, considerando inoltre che la data di uscita nelle sale americane è prevista per il 26 febbraio e in streaming su Apple TV dal 12 marzo.

Cherry: il poster del film con Tom Holland

Joe Russo, co-regista di Cherry insieme al fratello, aveva dichiarato alcuni mesi fa che considerava l'interpretazione di Tom Holland meritevole di una nomination prestigiosa: "Credo che meriti un Oscar. Credo che sia assolutamente fantastico e ha realizzato una performance davvero emozionante. Ciò che fa a se stesso emotivamente e fisicamente è incredibile. Non abbiamo visto un attore in un ruolo come questo da un po' di tempo. La storia del film si svolge in un decennio ed è sostenuta da un'epica performance e spero che si parlerà di Oscar".

Cherry racconterà la storia di un medico dell'esercito che soffre di stress post-traumatico e diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo obbliga a fare dei debiti.

Nel cast del film diretto da Joe e Anthony Russo ci sono anche Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey e Thomas Lennon.

La sceneggiatura è firmata da Jessica Goldberg e Angela Otstot. Il film è prodotto dai Fratelli Russo, Chris Castaldi e da Mike Larocca.