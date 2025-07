Chelsea-PSG, la finale del Mondiale per Club 2025: dove vederla stasera gratis in TV e streaming

Paris Saint-Germain e Chelsea si sfidano questa sera, domenica 13 luglio, nella finalissima del Mondiale per Club 2025. In campo i campioni d'Europa contro la squadra rivelazione di Enzo Maresca.

Il Mondiale per Club 2025 è arrivato al suo atto conclusivo. Questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana), si disputerà la finale tra Paris Saint-Germain e Chelsea: una sfida tutta europea al MetLife Stadium del New Jersey, che chiuderà ufficialmente la stagione calcistica 2024/2025. Dopo l'eliminazione di Juventus e Inter, l'Italia sarà rappresentata da Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, pronto a sfidare il PSG di Luis Enrique, reduce da una stagione strepitosa.

Come arrivano le finaliste

Il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League contro l'Inter, ha dominato la semifinale superando per 4-0 il Real Madrid. Una prestazione sontuosa che conferma la straordinaria annata dei parigini, capaci di mettere in bacheca anche Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa nazionale.

Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca, ha invece conquistato l'accesso alla finale battendo per 2-0 il Fluminense, dopo aver già stupito nella fase a gironi e nei quarti. Vincitore dell'ultima Conference League, il club londinese si è confermato solido e concreto, sfidando i pronostici iniziali.

Gianluigi Donnarumma

Finale in chiaro e in streaming: dove vedere Chelsea-PSG

Come tutte le partite di questa edizione del Mondiale per Club, anche la finale sarà trasmessa in diretta su DAZN con le voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Ma per l'occasione è prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin. Chi preferisce lo streaming, potrà seguire la partita gratuitamente su: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it e DAZN (con registrazione gratuita, anche senza abbonamento, per l'occasione)

Una sfida da sogno

Sarà una finale tra due squadre europee che hanno dominato la scena internazionale in questa stagione. Da una parte, il Chelsea di Maresca, squadra rinnovata con volti nuovi come Joao Pedro, dall'altra il PSG di Luis Enrique, che vuole completare il suo straordinario percorso vincendo anche questo prestigioso trofeo, in attesa della Supercoppa Europea contro il Tottenham in programma ad agosto a Udine.

Probabili Formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. Allenatore: Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.