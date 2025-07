Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon sarà visibile in chiaro su TV8: ecco dove e quando vederla

Domenica 13 luglio tutti gli occhi saranno puntati su Londra per la finale del singolare maschile di Wimbledon. Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz e il match andrà in onda in diretta, e in chiaro, su TV8

La tanto attesa finale del singolare maschile di Wimbledon si appresta a scrivere una pagina di storia, non solo per il tennis, ma anche per i milioni di appassionati italiani. Eccezionalmente, infatti, l'emozionante atto conclusivo del torneo sull'erba per eccellenza sarà trasmesso in diretta e in chiaro su TV8, domani, domenica 13 luglio, a partire dalle ore 17.00 (con un ampio pre-partita dalle ore 16.00).

Il Centre Court dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon sarà teatro di una sfida stellare che vedrà contrapposti i due giovani giganti del tennis mondiale: il nostro Jannik Sinner, numero 1 del mondo e fresco vincitore degli Australian Open, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking e campione in carica del Roland Garros.

La sfida tra i Numero Uno e Numero Due: un derby del futuro

La partita tra Sinner e Alcaraz si preannuncia come un vero e proprio "derby del futuro", una rivalità destinata a infiammare il circuito per molti anni a venire. Entrambi i tennisti arrivano a questa finale con un percorso impeccabile e un palmares già di primissimo livello, nonostante la giovane età.

Carlos Alcaraz

Il percorso di Jannik Sinner

Il tennista Italiano, dopo il trionfo a Melbourne, ha dimostrato di meritare ampiamente la sua posizione di leader mondiale. Sull'erba londinese, Jannik Sinner ha superato nell'ordine Luca Nardi, Aleksandar Vukic, Pedro Martinez, Grigor Dimitrov (per ritiro), Ben Shelton e, in semifinale, un mostro sacro come Novak Djokovic. Questa finale segna un traguardo storico per l'altoatesino, il terzo italiano di sempre a raggiungere l'atto conclusivo di Wimbledon nel singolare maschile, dopo Matteo Berrettini (2021) e Jasmine Paolini (2024).

Carlos Alcaraz: a caccia del terzo titolo consecutivo a Wimbledon

Dall'altra parte della rete, lo spagnolo non è da meno. Il talentuoso iberico arriva a Wimbledon con la ferma intenzione di difendere i titoli conquistati nelle ultime due edizioni, entrambe vinte in finale contro Novak Djokovic. Il cammino di Carlos Alcaraz in questo torneo lo ha visto prevalere su Fabio Fognini, Oliver Tarvet, Jan-Lennard Struff, Andrej Rublëv, Cameron Norrie e Taylor Fritz. Alcaraz ha dimostrato una straordinaria adattabilità all'erba, consolidando la sua reputazione di giocatore completo e versatile.

Scontri diretti e bilancio: una rivalità accesa

I precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz raccontano di una rivalità già molto accesa e ricca di partite memorabili. Il bilancio degli scontri diretti vede i due tennisti contendersi ogni punto con ferocia. L'ultimo confronto diretto, in finale al Roland Garros, ha visto prevalere lo spagnolo in un match epico, dove Alcaraz ha annullato ben tre match point a Sinner nel nono game del quarto set, a testimonianza della grinta e della determinazione di entrambi.

Questa finale di Wimbledon non sarà solo un confronto tra due dei migliori tennisti del momento, ma anche un'opportunità per assistere a una delle rivalità più appassionanti del circuito. Non resta che sintonizzarsi su TV8 domani, domenica 13 luglio, a partire dalle ore 16.00 per vivere in diretta ogni emozione di questa storica finale. Al termine del match, ampio spazio sarà dedicato al post-partita, con la premiazione e le prime dichiarazioni a caldo dei due protagonisti.