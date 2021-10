I film di Checco Zalone su Prime Video in streaming da oggi

A partire da oggi 1 ottobre 2021 arrivano su Amazon Prime Video in streaming tre film di Checco Zalone per la gioia di tutti i fan del comico: Che bella giornata, Cado dalle nubi e Sole a catinelle, già disponibili online!

In Cado dalle nubi Checco è un giovane cantante pugliese con il grande sogno di poter avere un giorno successo nel mondo dello spettacolo. Ma la strada è lunga e difficile, tanto che per mantenersi lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare. E' fidanzato con Angela, che fa la parrucchiera, ma lo lascia di punto in bianco perché non ha un impiego stabile e perciò non dà alla ragazza quelle garanzie necessarie per poter costruire insieme una famiglia. Triste e amareggiato, Checco decide pertanto di lasciare la Puglia per Milano, sperando che questa grande città del nord possa permettergli di esaudire finalmente i suoi desideri. Qui viene ospitato dal cugino omosessuale, che ha anche un compagno, all'insaputa dell'intera famiglia che anzi è convinta che lui abbia una fidanzata. A scombinare ancor di più le cose ci pensa poi Marika, di cui Checco si innamora follemente, ma ha un bel problema: i genitori odiano i meridionali.

Checco Zalone con Nahiha Akkari nella commedia Che bella giornata

In Che bella giornata Checco, security di una misera discoteca della Brianza, a rischio attentati al punto da richiedere misure straordinarie, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. In poco tempo e grazie alle sue spiccate capacità intellettuali che provocano infiniti malintesi, Checco diventa la vera minaccia al patrimonio artistico italiano e presto ai piani alti si rendono conto di non aver fatto un grande affare ad assumerlo. Intanto Checco incontra Farah, una studentessa d'architettura che si finge francese, ma in realtà è araba ed è a Milano per portare a termine la sua personalissima vendetta. La bella ragazza intuisce subito che Checco, ignorante come pochi, potrebbe essere un perfetto e inconsapevole alleato per il suo agguato terroristico alla Madonnina. Tutto sembra andare secondo i suoi piani, ma Farah non ha fatto i conti con l'animo di Checco che cambierà per sempre le sorti della sua vita.

In Sole a catinelle conta molto la frase "Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno". È questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene, il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare. E quando Nicolò riceve la pagella perfetta, la promessa va mantenuta.