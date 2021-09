Checco Zalone ed Helen Mirren: il siparietto tutto da ridere al Bifest 2021 (VIDEO)

Helen Mirren e Checco Zalone sono stati i protagonisti di un momento molto divertente del Bifest 2021, immortalato in un video condiviso nelle ultime ore sul web. "Sono contentissimo di averti dato l'opportunità di lavorare con me", ha detto il comico italiano all'attrice con cui ha girato il videoclip del brano La vacinada.

Nella serata di ieri, martedì 28 settembre, sul palco del Bifest 2021 sono salite alcune importanti personalità del cinema italiano ed internazionale. Il regista e sceneggiatore Paolo Virzì era presente al fianco di Helen Mirren, vincitrice del premio Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. Ad un certo punto, sul palco è salito anche Checco Zalone, che proprio con Helen Mirren ha girato il videoclip del singolo La vacinada, visto su Youtube da quasi sette milioni di persone.

Zalone ha quindi preso in mano il microfono e, come prevedibile, ha iniziato a scherzare con l'attrice, la quale è stata al gioco ed ha sfoggiato grandi sorrisi. "Sono andato a comprare un panzerotto e poi sono passato a salutare Helen", ha detto il regista di Tolo Tolo. Le prime risate in platea sono esplose quando il tacco della scarpa di Helen Mirren è rimasto incastrato al palco. "Si è ficcato il tacco di 12mila euro di scarpa, la prima figura di me..a", ha detto Zalone, aggiungendo: "Sono contentissimo di averti dato l'opportunità di lavorare con me".

Checco Zalone ha poi iniziato ad elencare le star di Hollywood che hanno comprato casa in località caratteristiche italiane, citando George Clooney e Leonardo DiCaprio, rispettivamente proprietari di case a Como e Verona. "Quello di Helen è un premio all'amore, un amore autentico per la nostra terra (la Puglia, ndr). George Clooney ha la villa sul lago di Como, Leonardo DiCaprio un attico a Verona, Helen Mirren... a Tricase", ha detto il regista italiano, riferendosi al legame dell'attrice con località pugliesi più piccole. "Perché è facile amare i luoghi cool. Il vero amore è per le cose un po' sfigate. Allora il Salento cosa ha fatto per ringraziarti? Ti ha portato la Xylella dentro casa. Ma lei non se ne è andata, ha combattuto, ha sensibilizzato la gente su questo tema importante. Evviva l'amore, evviva Helen Mirren", ha quindi concluso Zalone, baciando Mirren e rassicurando i presenti: "Siamo vacinadi".