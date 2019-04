Checco Zalone: le riprese del nuovo film Tolo Tolo si spostano a Bari

Checco Zalone è tornato in Italia e sta girando nella sua Puglia, più precisamente a Bari, dove per il nuovo film Tolo Tolo ha addirittura "assediato", con il resto del cast e la troupe, l'ufficio del governatore Michele Emiliano e diverse stanze direttamente nel Palazzo della Regione.

Luca Medici, questo il vero nome dell'attore comico, è tornato in Puglia da un paio di settimane: dopo essere stato in Africa, la produzione del film si è spostata in Italia dove, a metà marzo, sono cominciati i casting per delle comparse africane direttamente nei centri d'accoglienza. Dopo la permanenza a Gravina e ad Acquaviva delle Fonti, i camion della troupe si sono mossi alla vola del capoluogo di regione, a pochi passi dall'abitazione di Checco Zalone e proprio davanti alla sede della Regione Puglia, dove, pare è stato messo a disposizione addirittura l'ufficio del governatore.

La trama di Tolo Tolo, scritto da Checco Zalone che per la prima volta sarà anche regista, con il supporto dell'amico Paolo Virzì, racconta di un comico napoletano minacciato da un boss a cui viene assegnato un carabiniere per fargli da scorta. Anche quando la protezione viene revocata i due rimangono amici. Il produttore Pietro Valsecchi si è soffermato sulle difficoltà del film: "È un film complicato da girare, in queste terre bellissime e difficilissime, con una troupe di oltre 120 persone, migliaia di comparse; un film che, come Checco ci ha dimostrato in questi anni sa affrontare con la comicità temi importanti e metterci davanti agli occhi i piccoli e grandi vizi che tutti noi abbiamo. Il mal di Zalone sta per passare quindi, dobbiamo solo avere ancora un po' di pazienza: il 25 dicembre 2019 uscirà Tolo Tolo".