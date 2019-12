Checco Zalone, Fabio Volo su L'immigrato: “la sua è una grande operazione commerciale”

Fabio Volo ieri sera ha polemizzato su Checco Zalone, parlando con Lilli Gruber delle polemiche che hanno accompagnato il video de L'immigrato, canzone che anticipa l'uscita del film Tolo Tolo e che lo scrittore ha definito "un'operazione commerciale".

Nella puntata di ieri di Otto e Mezzo su la 7 si è parlato di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, che arriverà nei cinema dal primo gennaio 2020. Spunto della chiacchierata è stata la canzone L'Immigrato, che accompagna il video di presentazione del film e che già tante polemiche aveva scatenato nei giorni scorsi. La conduttrice Lilli Gruber ha chiesto agli ospiti in studio se l'attore strizza l'occhio all'Italia razzista o la prende in giro. Massimo Cacciari ha risposto deciso "la prende in giro, anche efficacemente".

L'altro ospite Fabio Volo ne ha parlato in maniera più critica definendola "Una grande operazione commerciale" perché "acchiappa il razzista che non capisce di essere preso in giro e l'antirazzista" aggiungendo "Checco Zalone non è un politico, deve portare la gente al cinema ed usa il politicamente scorretto, che tra l'altro io amo".