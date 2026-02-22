Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Carlo Conti e gli altri ospiti di Fabio Fazio

Stasera, domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento della domenica sera con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La puntata di questa settimana promette un salotto ricco di ospiti tra musica, teatro, cultura e attualità, per accompagnare il pubblico in una domenica all'insegna dell'intrattenimento e dell'approfondimento.

Gli ospiti della puntata del 22 febbraio

Protagonista della serata sarà Carlo Conti, Direttore Artistico e conduttore del 76° Festival di Sanremo, a pochi giorni dall'inizio della kermesse musicale, al via martedì 24 febbraio. Sul fronte dello spettacolo, in studio ci sarà Enrico Brignano, impegnato nei teatri d'Italia con lo show di grande successo Bello di Mamma, e Umberto Tozzi, che celebra i suoi 50 anni di carriera con L'Ultima Notte Rosa - The Final Show, la sua ultima tournée prima del ritiro dalle scene.

Non mancheranno ospiti legati alla cultura e all'attualità: lo scrittore Paolo Giordano, il virologo Roberto Burioni, l'ex magistrato Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, e firme del giornalismo come Ferruccio de Bortoli, Francesco Costa, Massimo Giannini, Cecilia Sala e Marco Varvello.

Carlo Conti sarà ospite di Fabio Fazio

Il Tavolo finale

A chiudere la puntata torna il tradizionale appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, con ospiti tra musica, spettacolo e sport: Michele Zarrillo, Gustav Thöni, Francesco Antonio Migliazza, Nino Frassica, Mara Maionchi, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Una puntata che promette un mix perfetto di interviste, approfondimento, musica e comicità, confermando il salotto domenicale di Fabio Fazio come uno degli appuntamenti più attesi della tv italiana.