Che Tempo che Fa si ferma, Fabio Fazio annuncia: "Devo fare una piccola operazione" (VIDEO)

Che Tempo che Fa si ferma per una settimana: Fabio Fazio ha spiegato in diretta perchè il programma non andrà in onda domenica 28 febbraio.

Che Tempo che Fa costretto ad una pausa: domenica 28 febbraio lo show non andrà in onda ed è stato Fabio Fazio a spiegarne il motivo. Il conduttore ha fatto sapere nel corso dell'ultima puntata che dovrà sottoporsi a una piccola operazione che gli impedirà di parlare per qualche giorno.

Ieri sera gli spettatori di Che Tempo che Fa si sono goduti la lunga intervista di Fabio Fazio a Bill Gates e il collegamento con Amadeus. Quest'ultimo aveva destato la curiosità degli utenti di Twitter perché il talk di Fazio, negli anni precedenti, si è collegato con il Festival la domenica che precede la prima puntata della kermesse canora. Quest'anno il consueto collegamento con il direttore artistico era atteso per domenica 28 febbraio, in quanto Sanremo partirà il prossimo 2 marzo.

Dopo il monologo di Luciana Littizzetto si è capito perché l'appuntamento con Sanremo è stato anticipato: la prossima settimana Che tempo che fa non andrà in onda per un intervento a cui il conduttore dovrà sottoporsi. Fabio Fazio ha dato l'annuncio agli spettatori: "Lucianina lo sai, noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così la prossima settimana non andremo in onda".

La Littizzetto ha sdrammatizzato il momento prendendo in giro il suo amico: "era ora a furia di dire ca..ate".

Per il momento la RAI non ha ancora comunicato come intende modificare la normale programmazione della domenica sera del terzo canale.