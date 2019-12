Che tempo che fa: Roberto Saviano e Andrea Bocelli ospiti stasera su Rai2

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti nel salotto di Fabio Fazio, con l'imprescindibile Luciana Littizzetto e l'elegante Filippa Lagerbåck. La puntata sarà come ogni settimana preceduta, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Fabio Fazio ospiterà in esclusiva nel suo salotto televisivo Andrea Bocelli, candidato ai Grammy Awards 2020, che propone in anteprima mondiale tv "Return to love (Christmas Version)" in una speciale e inedita versione, brano contenuto nella versione in duetto con Ellie Goulding nel nuovo album "Sì Forever (The Diamond Edition)". Il maestro Riccardo Chailly, che il 7 dicembre inaugurerà la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano con la "Tosca" di Puccini con la regia di Davide Livermore, e ancora Ficarra e Picone, al cinema dal 12 dicembre con Il primo Natale, sesta pellicola del duo siciliano che porta i comici 2000 anni nel passato, pochi giorni prima della nascita di Gesù. Presente in trasmissione anche lo scrittore Roberto Saviano.

Tornerà l'attore Enrico Brignano con un monologo inedito. E poi ancora: gli organizzatori delle "Sardine" Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa, movimento che sta animando le principali piazze italiane con flash mob; la squadra di calcio dell'Agazzanese, tra cui il portiere Saidou Oumar Daffe, recentemente vittima di insulti razzisti dagli spalti di un match di Eccellenza; la giornalista Concita De Gregorio, in libreria con "Il tempo di guerra" che racconta della generazione di cui nessuno parla, ossia i trentenni di oggi; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; Alba Parietti, nelle librerie con "Da qui non se ne va nessuno", l'autobiografia con cui ripercorre 50 anni della sua vita privata.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Cochi e Renato, una delle coppie più longeve e amate della comicità italiana, e Iginio Massari, il maestro pastry chef che ha appena pubblicato il libro "Il miglior pasticcere del mondo". Al tavolo torna anche Alba Parietti insieme al figlio Francesco Oppini.