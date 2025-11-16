Che Tempo Che Fa, Renato Zero e gli altri ospiti di stasera 16 novembre con Fabio Fazio su NOVE

Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, in onda stasera sul Nove e in streaming su discovery+, tra gli ospiti anche Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri.

Stasera, domenica 16 novembre 2025, a partire dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Il conduttore accoglie Gino Cecchettin, Renato Zero con il nuovo album, e la coppia Gassmann-Ranieri per la commedia Natale senza Babbo.

Gino Cecchettin: la testimonianza a pochi giorni dal 25 novembre

A due anni dalla scomparsa della figlia Giulia, sarà in studio Gino Cecchettin, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Condividerà il percorso e gli obiettivi della Fondazione Giulia Cecchettin, nata per promuovere la parità di genere, contrastare la violenza sulle donne e mantenere viva la memoria di Giulia e i suoi valori.

Musica, cinema e grandi ritorni

Spazio poi a uno dei monumenti della musica italiana: Renato Zero. Con 58 anni di carriera e oltre 55 milioni di dischi venduti, l'artista è reduce dall'uscita del nuovo album L'ORAZERO ed è pronto a tornare dal vivo con il suo "Orazero Tour 2026", nei palasport di tutta Italia.

Alessandro Gassmann in Natale senza Babbo

Attesissimi anche Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della nuova commedia natalizia Natale senza Babbo, diretta da Stefano Cipani, dove interpretano un inedito Babbo Natale e sua moglie Margaret.

Attualità, libri e approfondimenti

Sul fronte dell'informazione saranno presenti:

Corrado Formigli

Carlo Cottarelli , economista

, economista Massimo Giannini , editorialista di Repubblica

, editorialista di Repubblica Roberto Burioni , microbiologo e virologo

, microbiologo e virologo Alberto Mantovani , Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca

, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Michele Serra

Don Davide Banzato presenterà il suo nuovo libro Il coraggio di scegliere - Il mio viaggio con sant'Agostino, in uscita il 18 novembre.

Il gran finale con il Tavolo

Come ogni settimana, la serata si chiuderà con l'immancabile Tavolo di Che Tempo Che Fa, pronto a regalare leggerezza e risate. Tra i protagonisti: