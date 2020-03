Che tempo che fa: ospiti Maria De Filippi, Luca Zingaretti e Piero Angela, stasera su Rai2

Che tempo che fa torna stasera su Rai2 alle 21:00, con tantissimi ospiti ad animare il salotto della domenica sera firmata RAI, insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l'inviato speciale Gigi Marzullo.

Aggiornamenti sul Coronavirus in Italia direttamente con Roberto Burioni, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l'antropologo Marino Niola, per parlare ancora una volta del virus che, partito dalla Cina, ha messo in ginocchio l'Italia e ora sta minacciando molti altri Paesi, con diversi collegamenti dalle zone interessate dal contagio e non solo.

Torna a Che tempo che fa uno dei volti più amati della tv: Maria De Filippi. In studio anche Luca Zingaretti, protagonista dei due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, il personaggio nato dal genio di Andrea Camilleri in onda su Rai1 il 9 e il 16 marzo. E ancora Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano "Vai bene così"; lo scrittore Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo "L'inverno più nero".

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz. Torna al tavolo anche Leo Gassmann.