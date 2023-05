Che tempo che fa, ospiti 14 maggio: Erin Doom, Blanco e Matteo Paolillo

Stasera, 14 maggio, alle ore 20:00 su Rai 3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Anche questa settimana Fabio Fazio ospiterà personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo come la scrittrice Erin Doom che svelerà la sua identità e presenterà in anteprima il suo terzo romanzo. In studio ritroveremo Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini, ovvero la Signora Coriandoli.

Ospiti della puntata: Erin Doom nel corso dell'intervista in cui svelerà per la prima volta la propria identità. La misteriosa scrittrice, di cui finora si sa solo che si chiama Matilde, è emiliana, under 30 e laureata in Legge, è ormai un punto di riferimento per un'intera generazione di giovani lettori.

Dopo l'esordio da milioni di visualizzazioni su Wattpad nel 2017, nel 2022 il suo primo romanzo 'Fabbricante di Lacrime' è stato un caso editoriale con oltre 500.000 copie vendute.La scrittrice presenterà in anteprima Stigma, primo capitolo di una nuova saga nelle librerie dal 16 maggio.

Inoltre, saranno ospiti della trasmissione: Adriano Galliani, storico Ad del Milan, Federica Pellegrini, Blanco.

E ancora il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; Chiara Amirante, Presidente dell'associazione 'Nuovi Orizzonti'; Don Davide Banzato; il Professore Roberto Burioni; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Ferruccio de Bortoli.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Saranno ospiti: Matteo Paolillo, tra i protagonisti di Mare fuori e co-autore e cantante della sigla di successo O mar for; Claudio Bisio, protagonista della serie Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai1; la scrittrice Sandra Bonzi; la campionessa Tania Cagnotto; Alba Parietti; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni.