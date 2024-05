Che Tempo Che Fa ospiti stasera su Nove: Zerocalcare e Diego Abatantuono, anticipazioni puntata del 5 maggio

Torna stasera su Nove, e in streaming su discovery+, Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con al suo fianco Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti di Stasera 5 maggio ci sono anche il giocatore dell'Inter Lautaro Javier Martínez e l'attrice Laetitia Casta.

Spettacolo e attualità: le interviste di questa sera

Come di consueto il talk show condotto da Fabio Fazio prevede la presenza di numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Si inizia con Lautaro Javier Martínez, capitano, capocannoniere e numero 10 dell'Inter, in occasione della vittoria del 20° scudetto dei nerazzurri, che ha portato alla conquista della seconda stella sulla maglietta.

Campione del mondo con l'Argentina nel 2022, Lautaro gioca all'Inter dalla stagione 2018-2019 e ha già vinto con la maglia nerazzurra 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

A seguire ci sarà in studio Laetitia Casta, star internazionale, icona della moda e del cinema mondiale, Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere e Cavaliere dell'Ordine della Legion d'Onore della Repubblica Francese.

La Casta è diventata un simbolo della Francia dopo essere stata eletta nel 1999 come modella per la celebre "Marianne". A 25 anni dal Festival di Sanremo, in cui fu co-conduttrice insieme a Fabio Fazio, l'attrice presenterà Una storia nera, il film Leonardo D'Agostini di cui è protagonista.

E ancora, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, professore di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma e ricercatore associato dell'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È nelle librerie dal 14 maggio con il suo primo libro di fiabe, La Mosca Verdolina e altre storie per chi non vuol dormire.

A seguire Zerocalcare, fumettista, in uscita il 7 maggio con il suo nuovo attesissimo libro, Quando muori resta a me, segnando il suo ritorno alla narrativa disegnata dopo il successo dei suoi reportage a fumetti e delle due acclamate serie TV animate.

Nuovo spazio dedicato al cinema con Diego Abatantuono, uno dei più grandi attori italiani, con una carriera di oltre 50 anni, durante la quale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 3 Nastri d'Argento, 2 Ciak d'Oro e il David Speciale alla Carriera nel 2021.

Per la musica ci sarà Francesco Gabbani, in radio con il nuovo brano Frutta Malinconia, primo tassello del suo nuovo progetto discografico.

La puntata vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo della medicina, dell'economia e del giornalismo, assicurando un dibattito vario e interessante. Tra questi Edoardo Prati, content creator e divulgatore e Sandra Misale, Assistant Professor alla Johns Hopkins University di Baltimora, dove ha fondato il Misale Lab.

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo con Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: 'Il Signore degli Anelli' Jury Chechi, uno dei più grandi ginnasti italiani di sempre, vincitore di innumerevoli medaglie, tra cui la Medaglia D'Oro alle olimpiadi di Atlanta 1996, la Medaglia di Bronzo ad Atene 2004, 5 Ori mondiali consecutivi (dal 1993 al 1997) e 4 Ori europei consecutivi (1990, 1992, 1994, 1996).

Herbert Ballerina, protagonista della nuova stagione di Celebrity Hunted. Luca Barbarossa, nelle librerie dal 7 maggio con Cento storie per cento canzoni: La Gialappa's Band; Gabriele Cirilli e Simona Ventura. Tornano al tavolo anche Diego Abatantuono e Francesco Gabbani.