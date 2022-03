Che tempo che fa: gli ospiti del 13 marzo

Scopriamo chi sono gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che andrà in onda stasera su Rai3, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati.

Tra gli ospiti della puntata: il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, politico italiano, deputato del Partito Democratico nonché ministro della difesa nel governo Conte II e nel governo Draghi. Un segmento della puntata sarà invece dedicato ad un'intervista esclusiva con l'Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo.

E ancora: in esclusiva il regista e celeberrimo attore statunitense due volte Premio Oscar Sean Penn, il quale porterà la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina, dove al momento dell'invasione russa stava girando un documentario sulle tensioni tra i due Paesi.

Ricky, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi per ricordare il padre Ugo Tognazzi che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 23 marzo e al quale è dedicato il documentario "La voglia matta di vivere", in onda su Rai2 il 17 marzo. La responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e curatrice del suo libro postumo "Una persona alla volta".