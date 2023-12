Che tempo che fa su Nove: Woody Allen, Mahmood, Ficarra e Picone ospiti del 3 dicembre

Stasera 3 dicembre, Fabio Fazio fa il suo ritorno su Nove, e in streaming su discovery+, con Che tempo che fa. Il programma, reduce dai notevoli successi nelle puntate precedenti, si presenta con la sua formula consolidata, con ospiti di prestigio, presenze fisse, e lo spazio finale denominato Il tavolo. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni.

La diretta inizierà alle 19:30 con Che tempo che farà, il backstage con Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio di Che tempo che fa alle ore 20:00.

Che tempo che fa: ospiti di domenica 3 dicembre

Per il Cinema

Fabio Fazio intervisterà il regista 4 volte premio Oscar Woody Allen, presto nelle sale con il suo cinquantesimo film Un colpo di fortuna, presentato fuori concorso alla 80a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Il thriller romantico ha come protagonisti Lou de Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier e Melvil Poupaud. La nostra recensione di Un colpo di fortuna.

Il duo comico Ficarra e Picone, che quest'anno festeggiano 30 anni di carriera, e Giovanni Storti, protagonisti di Santocielo di Francesco Amato, a dicembre nei cinema di tutta Italia.

Per la Musica

Negli studi di Che tempo che fa tornerà Mahmood, che ha all'attivo 29 dischi di platino, 7 dischi d'oro in Italia e oltre 3 miliardi di stream su tutte le piattaforme. In cantante si esibirà live con Cocktail d'amore, attualmente il brano più trasmesso dalle radio.

Attualità

In studio ci sarà il giurista Giuliano Amato, autore del libro C'era una volta Cavour. La potenza della grande politica.

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Camillo Porta, Professore Ordinario di Oncologia Medica all'Università di Bari e Direttore della Divisione di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

L'economista Tito Boeri. Gli editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e Concita De Gregorio e Paolo Mieli.

Il tavolo chiude la serata

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: Stefano De Martino, protagonista a teatro dello spettacolo Meglio stasera. Quasi-one man show. Marcella Bella, che ha debuttato come autrice per il suo nuovo album "Etnea" il navigatore oceanico Ambrogio Beccaria, vincitore insieme al francese Nicolas Andrieu della Transat Jacques Vabre nella Class40, secondo titolo per l'Italia nella storia della competizione. Lello Arena e Simona Ventura.