Che Tempo Che Fa: Massimo Lopez e Tullio Solenghi entrano nel cast del programma

Che Tempo Che Fa si arricchisce con l'ingresso nel cast di Massimo Lopez e Tullio Solenghi: la notizia è stata diffusa su Twitter dall'account ufficiale del programma domenicale condotto da Fabio Fazio.

La nuova stagione di Che Tempo Che Fa inizierà il prossimo settembre, la collocazione e la fascia oraria restano le stesse, domenica sera in prima serata su RAI 3. L'ultima edizione del programma è stata premiata costantemente dagli spettatori che hanno regalato un ottimo share alla terza rete delle RAI, grazie anche alle interviste esclusive di Fabio Fazio a personaggi del calibro di Woody Allen e Sharon Stone.

Il Trio Marchesini, Lopez e Solenghi

Oggi l'account ufficiale di Che Tempo Che Fa ha annunciato che dal prossimo anno il cast si arricchirà con l'arrivo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, i due terzi di quel trio che insieme ad Anna Marchesini hanno regalato agli italiani momenti di comicità altissima, uno per tutti il rifacimento del manzoniano I Promessi Sposi.

"Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi" si legge nel post pubblicato su Twitter e ancora "Vi aspettiamo per la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio in autunno su RaiTre".

I due comici in questi giorni stanno portando nelle piazze italiane il "Massimo Lopez & Tullio Solenghi show", regalando uno spettacolo con sketch, musica e imitazioni tra cui i duetti di Gino Paoli e Ornella Vanoni, di Maurizio Costanzo e Gianpiero Mughini e Papa Bergoglio e Papa Ratzinger.