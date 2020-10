Che tempo che fa: Greta Thunberg a Jane Fonda: ”È bellissimo vederti arrestare”

Jane Fonda e Greta Thunberg ospiti di Che tempo che fa: l'attrice ha ringraziato lattivista per tutto quello che ha fatto per salvare il nostro pianeta e su Donald Trump ha detto: 'Speriamo che il 3 novembre venga arrestato'.

Jane Fonda e Greta Thunberg si sono incontrate a Che tempo che fa: entrambe collegate con Fabio Fazio hanno dato vita a un simpatico fuori programma durante il quale l'attrice ha ringraziato la giovanissima attivista per tutto quello che ha fatto in questi anni per combattere il cambiamento climatico.

Jane Fonda a Greta Thunberg sono state ospiti di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo che Fa andata in onda domenica 18 ottobre - che potete vedere anche su raiplay - entrambe collegate dalle proprie abitazioni. Dopo aver salutato calorosamente Greta, Jane Fonda ha mostrato un cartello per la ragazza: "Gli attivisti mi hanno dato questo cartello. Volevo farlo vedere a tutti in tuo onore". La ragazza ha ringraziato e poi rivolgendosi ha Jane ha detto "Me li saluti?" e l'attrice "Certo, li conosci tutti! Milioni di studenti sono stati ispirati da te!".

Greta Thunberg grazie alle sue proteste ha lanciato il movimento studentesco internazionale Fridays for Future per sensibilizzare i governi sul cambiamento climatico. La diciassettenne ha esaltato l'impegno di Jane Fonda: "Io ammiro tantissimo il tuo coraggio, determinazione. È bellissimo vederti arrestare!", ha detto strappando una risata all'attrice che alla fine salutandola le ha detto: "Grazie per tutto quello che fai e hai fatto. Spero che tu riesca a essere sempre forte. Soltanto quando ti attaccano in quel mondo, diventi potente. Vuol dire che stai facendo la cosa giusta".

In precedenza Jane Fonda e Fabio Fazio avevano parlato delle battaglie sociali dell'attrice che lo scorso anno è stata arrestata due volte davanti al Campidoglio. L'attrice protestava contro il cambiamento climatico e nell'occasione aveva dichiarato "Mi ispiro a Greta Thunberg". Fabio Fazio le ha ricordato quando fu arrestata negli anni '70 sotto la presidenza di Richard Nixon. In quell'occasione la Fonda protestava contro la guerra nel Vietnam: "era diverso allora - ha specificato Jane - l'ordine arrivava direttamente dalla Casa Bianca". Alla notizia del suo ennesimo arresto Donald Trump ha commentato "non posso crederci, ogni 25 anni l'arrestano" le ha ricordato Fazio. Jane si è augurata che il 3 novembre, giorno delle elezioni presidenziali in America, tutto vada bene: "speriamo che il presidente venga arrestato questa volta" ha concluso l'attrice.