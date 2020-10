Che tempo che fa, Jane Fonda su Donald Trump: “Speriamo arrestino lui questa volta”

Jane Fonda a Che tempo che fa si è augurata che Donald Trump venga arrestato: l'attrice ha definito il presidente americano un tiranno di gran lunga peggiore di Richard Nixon, che la fece arrestare durante il suo mandato presidenziale.

Jane Fonda è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo che Fa andata in onda domenica 18 ottobre, che potete rivedere anche su Raiplay.

Jane, oltre a essere una grande attrice, è conosciuta per il suo impegno sociale: negli anni settanta la due volte premio Oscar è stata una attivista contro la guerra nel Vietnam, cosa che le valse il soprannome 'Hanoi Jane'.

Tra l'ottobre e il dicembre del 2019 Jane Fonda è stata arresta per ben quattro volte mentre manifestava davanti al Campidoglio al fianco di altri attivisti per l'ambiente.

Prendendo spunto da questi episodi Fabio Fazio le ha ricordato quando fu arrestata negli anni settanta sotto la presidenza di Richard Nixon. In quell'occasione Jane chiedeva il ritiro delle truppe americane dal Vietnam: "era diverso allora, l'ordine arrivava direttamente dalla Casa Bianca".

Alla notizia del suo ennesimo arresto Donald Trump ha commentato "non posso crederci, ogni 25 anni l'arrestano" le ha ricordato Fazio, ma lei si è augurata che il 3 novembre 2020, giorno delle elezioni presidenziali in America, tocchi ad altri finire dietro le sbarre: "speriamo che il presidente venga arrestato questa volta".

"Trump ha detto alla notizia del mio arresto: 'non posso crederci, ogni 25 anni la arrestano.'

Speriamo che tutto vada bene il 3 novembre e speriamo che il presidente venga “arrestato” questa volta."@Janefonda a #CTCF pic.twitter.com/IQhQkChOTq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 18, 2020

Jena Fonda ha affrontato anche il problema del razzismo negli Stati Uniti accusando Donald Trump di aver contribuito ad aumentare le diseguaglianze sociali: "La diseguaglianza è aumentata, sta diventando difficile sopravvivere per l'americano medio. E in un quadro del genere un demagogo e un tiranno come Trump può arrivare e dare il via al razzismo, che è esattamente quello che ha fatto Nixon". Fonda, che ha combattuto entrambi i Presidenti repubblicani, ha precisato: "Nixon era disonesto, d'accordo, ma non ha fatto le cose terribili che sta facendo ora Trump".