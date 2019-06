Che tempo che fa: Fabio Fazio si taglia lo stipendio, ma tratta per il budget del programma

Fabio Fazio ha accettato di tagliarsi parte del suo stipendio, ma nel frattempo proseguono le trattative per stabile il budget di Che tempo che fa.

Lo stipendio di Fabio Fazio è stato al centro di numerose polemiche nei mesi passati, il Ministro degli Interni Salvini in uno dei suoi numerosi tweet aveva detto di rifiutarsi di essere ospite di Che tempo che fa a meno che Fazio non si dimezzasse lo stipendio. Il conduttore ligure nell'ultima puntata del programma televisivo aveva annunciato il suo passaggio sulla seconda rete Rai "Sembra che l'anno prossimo ci ritroveremo su Raidue", aveva detto nei saluti finali "l'importante è avere sempre la possibilità di crescere, di divertirsi, di inventare, l'importante è essere considerati una risorsa e non un problema. Il luogo non conta".

Una foto di Fabio Fazio

Secondo alcune informazioni la trattativa sul taglio dello stipendio di Fabio Fazio si sarebbe conclusa alcune settimane fa, i rappresentati dell'azienda di Stato hanno precisato "Fazio ha accolto la sforbiciata in quanto si tratta di una necessità generale dell'azienda e non di una misura punitiva ad personam, concretizzando così una disponibilità che aveva già manifestato più volte pubblicamente". Tra la Rai e Fabio Fazio prosegue la trattativa, il conduttore ed i suoi collaboratori non gradiscono un taglio del budget della trasmissione.

LA RAI nel frattempo, attraverso l'amministratore delegato Fabrizio Salini, sta trattando la riduzione degli stipendi anche con Carlo Conti, Bruno Vespa ed altri noti conduttori RAI i cui contratti sono vicini alla scadenza.