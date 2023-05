Che Tempo che Fa, Erin Doom: “Con l’anonimato mi stavo perdendo qualcosa" (VIDEO)

Nella puntata andata in onda il 14 maggio del popolare programma televisivo Che Tempo Che Fa, l'autrice Erin Doom ha finalmente deciso di mostrare il suo volto al grande pubblico, rompendo così il velo di anonimato che ha caratterizzato i suoi primi anni di carriera. Non solo, la Doom ha anche avuto l'opportunità di presentare il suo ultimo romanzo, dal titolo Stigma.

"Sono sempre stata una persona molto, molto introversa, riservata e schiva. Quando ho iniziato questo percorso ho scelto uno pseudonimo per vivermelo nella maniera più confacente alla mia indole", ha affermato la scrittrice emiliana.

Erin Doom, che con i suoi primi due romanzi ha venduto oltre 700.000 copie, ha spiegato i motivi della sua decisione: "L'anonimato è stato un compromesso, nonostante fosse una mia decisione tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa, una parte molto importante di tutto questo: il piacere di poter incontrare chi mi legge, poterli conoscere. È una parte molto significativa di tutto questo. Non ho mai visto nessuno con il mio libro in mano, [l'amore dei lettori] è difficile da realizzare perché non l'ho mai toccato con mano, in presenza, finora"

Erin Doom ha raccontato anche un gustoso aneddoto su quando non è riuscita ad accedere al suo evento al Salone del Libro: "Quando sono andata al Salone del Libro sono rimasta chiusa fuori dal mio stesso evento, nessuno sapeva che aspetto avessi quindi sono andata lì in veste di spettatrice ed è stato bellissimo. Ero con due colleghe scrittrici e tutte le ragazzine le fermavano. C'era questo evento in un padiglione sul fenomeno del BookTok e sul caso di Erin. Avevo scritto una lettera apposta, il mio caporedattore l'avrebbe letta davanti a tutti. Arrivata lì ho chiesto se potessi entrare al personale della sicurezza e lui mi ha risposto 'no, è tutto pieno' e io 'ah, va bene, grazie!"

Dopo l'esordio da milioni di visualizzazioni su Wattpad nel 2017, nel 2022 il suo primo romanzo Fabbricante di Lacrime è stato un caso editoriale con oltre 500.000 copie vendute, diventando il libro più venduto dell'anno in Italia, rimanendo in classifica per 100 settimane, con a oggi 24 ristampe e che presto diventerà un film.

Il romanzo successivo, Nel modo in cui cade la neve, ha confermato un fenomeno globale con traduzioni in 18 Paesi.

Erin Doom ha presentato in anteprima Stigma, il primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras, e sarà distribuito nelle librerie dal 16 maggio.

La puntata di Che Tempo che fa, in onda su Rai 3, è disponibile su Raiplay.