Che Tempo che Fa, Edwige Fenech e Pupi Avati presentano La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Edwige Fenech e Pupi Avati sono stati ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa per presentare il film La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo che Fa andata in onda il 30 aprile ci sono stati Edwige Fenech e Pupi Avati. L'attrice e il regista hanno presentato la pellicola La quattordicesima domenica del tempo ordinario che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 4 maggio.

Edwige Fenech torna sul grande schermo con il film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, dopo un lungo periodo di lontananza dalla recitazione, durata circa sette anni. L'attrice ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata da Pupi Avati che le ha offerto un ruolo straordinario nel film, definito addirittura il "ruolo della vita". Fenech ha raccontato di aver atteso tanto un personaggio del genere, in cui potesse esprimere i suoi sentimenti e il bagaglio accumulato durante la sua vita. Inoltre, ha ricordato un'offerta di lavoro di diversi anni fa di Federico Fellini per uno dei suoi personaggi iconici.

L'attrice ha rivelato che Fellini le offrì il ruolo della Gradisca in Amarcord, ma poi scartò l'idea perché la considerava troppo giovane e magra. Edwige Fenech spera che questo lungometraggio segni una nuova fase di ritorno al cinema per lei. L'intervista si è conclusa con un video riassuntivo della carriera dell'attrice e una battuta di Fazio sul film di Pupi Avati che, da parte sua, ha confermato sta ancora scrivendo il suo discorso di accettazione del premio Oscar.

Trama del film La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario

Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l'organo. Quella 'quattordicesima domenica' diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale. Poi un giorno di quei meravigliosi anni novanta in cui tutto sembra loro possibile, si appalesa all'improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via. Li ritroviamo 35 anni dopo. Cosa è stato delle loro vite, dei loro rapporti? Ma soprattutto cosa ne è stato dei loro sogni?

La puntata di Che Tempo che fa, in onda su Rai 3, è disponibile su Raiplay.