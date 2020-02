Diodato e Levante: la canzone di Sanremo 2020 è dedicata a lei

Diodato ha vinto Sanremo 2020 con la canzone 'Fai rumore' che sarebbe dedicata anche alla sua ex Levante, come il cantante ha confermato a Domenica In.

La canzone di Sanremo 2020 di Diodato era davvero dedicata a Levante? Ebbene sì, o meglio: anche. A denti stretti Diodato ha dovuto confermarlo, sul palco di Domenica In, incalzato da Mara Venier.

La relazione tra Diodato e Levante è finita da un po' in realtà, i due sono stati insieme 3 anni ma, nonostante a pochi giorni dal Festival, la cantautrice siciliana si fosse annunciata single, non solo la loro presenza, insieme, alla kermesse canora aveva generato molto chiacchiericcio, ma aveva anche alimentato le speranze dei fan che vorrebbero vederli ancora insieme. Noi non sappiamo se questo accadrà ma possiamo sicuramente dire che la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020, Fai rumore, è anche dedicata a Levante. A confermarlo è stato proprio Diodato nel corso di Domenica In, incalzato dalle domande indiscrete di Mara Venier. "A chi è dedicata la tua canzone? A una donna? A una ex morosa? È bella e bruna? Canta bene?" ha chiesto la conduttrice, prima di spiegare "Lui ha avuto una relazione con Levante". Un imbarazzato Diodato, che aveva fino a quel momento cercato di "difendersi", dicendo che era un testo dedicato anche alla famiglia, anche agli amici, ha dovuto capitolare, con quel sì pronunciato a denti stretti: "Non è ho mai parlato", si è difeso. Ma Mara Venier non ammette timidezze: "Non parlarne, ne parlo io".

Diodato che la prende alla larga e Mara che lo sputtana dicendo di Levante “NE PARLO IO TRANQUILLO” #DomenicaIn pic.twitter.com/ZQgoaafmxb — LeMetaMorizzate (@meta_moro) February 9, 2020

Tutta colpa di Coez, che, sul palco per l'esibizione con Gianna Nannini, ha poi postato una storia su Instagram, appena annunciato il vincitore di Sanremo 2020, in cui compariva anche un'imbarazzata Levante che si è sentita rivolgere queste parole dal rapper: "La canzone di Diodato era dedicata a te?".

E anche lei, d'altronde, sui social si è detta felice per la vittoria del suo ex, a cui ha dedicato una canzone dal titolo inequivocabile: Antonio.