Che tempo che fa: Cetto La Qualunque si candida a Re del Sud! (VIDEO)

Cetto La Qualunque è tornato e dallo studio di Che tempo che fa l'ha dichiarato: si candida ufficialmente a Re del Sud e nuovo monarca italiano. E dopo 7 anni dall'ultima volta, Antonio Albanese, prepara così il ritorno in sala del politico più scorretto dell'entertainment italiano.

Ed è lo stesso Cetto, in questo video e di fronte a Fabio Fazio, a motivare la sua nuova discesa in campo con un discorso che, nel 2019, suona così tristemente ironico. "Non fare quella faccia Fabio, non vedo la notizia. Devo tenermi la Repubblica? Lo capisce anche uno come te che la Repubblica non funziona. Meglio la monarchia, senzadubbiamente. In Parlamento c'è un cambio di maggioranza ogni venti minuti, il Premier a forza di voltarsi a destra e a sinistra ha il torcicollo [...] Che devo fare? Le abbiamo provate tutte. Destra, sinistra, sopra, sotto, obliquo, con la democrazia a gambe leggermente accavallate. Prona, supina e ovina. A larghe intese, con il Parlamento preso da dietro... Non ha mai funzionato. E alloramente mi sono deciso. Scendo al Trono e instauro la Monarchia. Semplice, pulito, risolutivo"

È sempre il solito Cetto La Qualunque, tornato dopo anni di oblio per far sentire forte la sua presenza non solo nella fantapolitica scritta da Antonio Albanese ma soprattutto al botteghino italiano, con Cetto c'è, senzadubbiamente, nuovo capitolo della personale trilogia, ancora diretto da Giulio Manfredonia. Dopo anni di esilio in Germania, terra di conquista per i suoi piani truffaldini, Cetto sarà costretto da circostanze private a tornare nel paesino calabrese di Marina di Sopra, che verrà nuovamente sconvolto dalle sue proposte politiche estreme e senza ombra di buon senso.

Per rivedere Albanese nei panni di Cetto l'appuntamento è al cinema a partire dal prossimo 21 novembre, tutta la sua scoppiettante ospitata - che ha fruttato a Che tempo che fa picchi di quasi 3,5 milioni di spettatori - sotto gli occhi di un allibito Fabio Fazio è visibile, on demand, sul sito raiplay.it.