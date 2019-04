Charlize Theron: la reazione ad una proposta di fidanzamento in TV

Charlize Theron aveva sorpreso tutti di recente dichiarando di essere single ma forse mai avrebbe immaginato di ricevere una proposta di fidanzamento, solo pochi giorni dopo, addirittura in TV.

Sembra impossibile che una delle donne più belle del mondo sia sola da circa 10 anni eppure la bella attrice ha giurato che è proprio la verità, cosa che l'aveva portata a scherzare con un "fatevi avanti!". Ebbene, qualche coraggioso c'è stato e ha scritto direttamente a Entertainment Tonight, il magazine che per primo aveva raccolto la particolare "lamentela" di Charlize Theron, e che ha approfittato di un'intervista di presentazione di Long Shot, la nuova commedia romantica che vede l'attrice premio Oscar al fianco di Seth Rogen, per presentarle il nuovo possibile fidanzato. Il pretendente si chiama Doug ed è di Kansas City, capelli bianchi e, sembra dal video, qualche anno in più della bionda 43enne. Sulla reale volontà di Doug di incontrare Charlize non possiamo nutrire dubbi, ma cosa ne pensa lei? Naturalmente la Theron è stata al gioco e, nonostante le risate poco discrete del collega Seth Rogen che le sedeva accanto, ha definito il suo corteggiatore ufficiale un "ragazzo davvero carino, che uomo gentile!".

Charlize Theron: "Sono single da 10 anni, tirate fuori le palle e fatevi avanti"

La diva ha anche ammesso che questa è probabilmente la prima volta in cui una sua dichiarazione potenzialmente imbarazzante diventa virale ma per un motivo molto semplice: non che manchino gli scivoloni mediatici nella lunga carriera, solo si tratta di episodi accaduti in gioventù, quando i social network non esistevano ancora e forse neppure i cellulari erano così diffusi. E per il momento, assicura, non ce ne saranno altri anche perchè Doug di Kansas City sarà anche carino ma per il momento ciò che gli spetta è solo un autografo personalizzato.

Intanto Charlize Theron e Seth Rogen saranno presto al cineam, il 3 maggio negli USA, con Long Shot, nuova commedia romantica prodotta da Lionsgate, che racconta la storia di Charlotte Field che, dopo aver avuto l'incarico di Segretario di Stato, decide di intraprendere la campagna elettorale con l'obiettivo di diventare Presidente degli Stati Uniti. La donna chiede l'aiuto di Fred Flarsky, di cui era la babysitter quando erano più giovani, per scrivere i suoi discorsi e la coppia, trascorrendo sempre più tempo insieme, inizia a provare dell'attrazione uno per l'altra.