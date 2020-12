Charlize Theron: la sua casa di produzione svilupperà serie tv per HBO e HBO Max

Charlize Theron, in veste di produttrice, ha stretto un nuovo accordo di prelazione con HBO e HBO Max, della durata di due anni.

L'attrice, tramite la sua Denver & Delilah, si occuperà quindi dello sviluppo di nuovi progetti televisivi.

In passato Charlize Theron ha fatto parte del team della produzione di progetti come Mindhunter e Girlboss, entrambe serie prodotte per Netflix, e ha contribuito anche alla realizzazione dello show sulle automobili intitolato Hyperdrive. I progetti per il piccolo schermo saranno gestiti da Andrew Haas, che si occuperà della supervisione delle proposte televisive.

La casa di produzione di proprietà di Charlize Theron prende il suo nome dai cani dell'attrice. Tra i lungometraggi di cui si è occupata la Denver & Delilah ci sono anche Monster, Young Adult, Tully e Bionda Atomica.

La star aveva spiegato, parlando della sua passione per la produzione, sostenendo di essere felice di poter far sentire la sua voce e prendere decisioni dietro le quinte, amando inoltre le varie sfumature della narrazione.

Recentemente Charlize Theron è stata la protagonista di The Old Guard, il film action prodotto per Netflix di cui dovrebbe essere girato un sequel.

Il lungometraggio racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata nell'immortalità senza conoscerne le ragioni, Andromache of Scythia, detta Andy, e i suoi compagni di viaggio offrono i loro servizi a pagamento al miglior offerente. Ma nel 21° secolo l'immortalità è un segreto difficile da mantenere.

Nel cast ci saranno, oltre Charlize Theron nel ruolo di Andromaca detta Andy, Matthias Schoenaerts che avrà il ruolo di Sebastian le Livre, Marwan Kenzari che sarà Yusuf Al-Kaysani, l'italiano Luca Marinelli nella parte di, Chiwetel Ejiofor che sarà Copley, Kiki Layne nella parte di Niles Freeman, Harry Melling che sarà Merrick e Veronica Ngo.