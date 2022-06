Charlize Theron è irriconoscibile: le foto del nuovo look gotico

Charlize Theron, come tutti ormai sappiamo, non ha paura di prendere delle decisioni audaci, specialmente se si tratta delle sue ciocche sensuali: in alcune foto recenti, la bellezza biondo platino è apparsa semplicemente irriconoscibile, dopo aver rivoluzionato il suo aspetto abbracciando uno sconvolgente look goth.

La Theron ha debuttato con questo nuovo look tagliente al gala dell'Africa Outreach Project l'11 giugno: si tratta di un evento annuale che mira a lanciare programmi di prevenzione per l'HIV/AIDS in Africa. Per l'evento, Charlize ha sfoggiato un look casual ma tutti gli occhi erano puntati sul suo caschetto scuro.

L'attrice ha sempre sperimentato molto con il suo aspetto, dall'utilizzo di una serie di parrucche fino alla rasatura della testa, entusiasmando i fan con i suoi look audaci. Tagli platino, tagli scuri eleganti e altro ancora: è sempre fantastica in ogni stile, ma dobbiamo ammettere che quest'ultima rivoluzione estetica è piuttosto disarmante.

Durante una precedente intervista pubblicata da Vogue UK, Charlize Theron ha affermato che cerca di non esagerare con la moda ma che è pronta a fare di tutto con i suoi capelli: "Non credo di essere pazza di moda, mi piacciono le cose classiche. Con i capelli, per qualche ragione, non ho così paura. Non ho alcun attaccamento ai miei capelli: sono entusiasta di cambiarli e penso sempre che se li odio, ricresceranno".