Charlie's Angels, Kristen Stewart e il primo bizzarro incontro con le co-protagoniste

Kristen Stewart ha raccontato del suo primo incontro con le protagoniste di Charlie's Angels: "Fu imbarazzante".

In una recente intervista al Jimmy Kimmel Live!, Kristen Stewart ha raccontato il primo incontro con Naomi Scott ed Ella Balinska, sue co-protagoniste nel film. Il momento è stato all'inizio un po' strano e imbarazzante, ma anche molto eccitante: "Ero super elettrizzata e un po' nervosa. Pensavo 'Devo amare queste ragazze perché sono una terribile bugiarda"

L'attrice ha svelato di aver assunto un comportamento alquanto bizzarro, prima dell'arrivo delle sue colleghe sul set: "Ero davvero tesa. Sbirciavo dalla finestra della mia roulotte e mi sentivo come quei tizi strani che spiano da dietro le tende. Intanto pensavo: 'Ok, adesso mi butto'."

Kristen Stewart ha continuato con il suo esilarante racconto, ricordando che la prima delle due co-protagoniste a venirle incontro è stata Naomi Scott, con la quale ha avuto una strana reazione, ovvero accarezzare il mento dell'attrice: "Ho fatto questa cosa e mi sono sentita profondamente in imbarazzo. Ho pensato che l'avevo persa prima ancora di potere fare una qualsiasi impressione."

Nonostante lei abbia pensato che fosse un gesto fastidioso per Naomi Scott, l'attrice, che ha recentemente interpretato Jasmine in Aladdin, ha trovato il gesto molto carino: "È stato molto carino. Adesso che conosco Kristen, la cosa ha perfettamente senso. Era nervosa."

Come si comprende da questa intervista, tra le tre attrici c'è molta alchimia, nonostante i primi momenti comprensibilmente imbarazzanti. Da questo trio ci si può aspettare molto per questo nuovo Charlie's Angels, anche se portare in scena successi passati non è sempre facile.

Charlie's Angels è diretto da Elizabeth Banks e arriverà nelle sale il 15 novembre.