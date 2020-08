Charlie Kaufman svela i suoi prossimi progetti: Memory Police e IQ83

Charlie Kaufman ha già in mente i progetti che lo vedranno impegnato dopo Sto pensando di finirla qui, in arrivo su Netflix il 4 settembre: Memory Police e IG83.

Entrambi gli impegni stanno venendo sviluppati da tempo e si basano su due romanzi che hanno ottenuto molto successo.

Memory Police è tratto dal libro giapponese scritto da Yōko Ogawa nel 1994 e lo sviluppo verrà curato da Charlie Kaufman in collaborazione con Arcana, la casa di produzione di Ryan Gosling.

IQ83, ispirato al romanzo di Arthur Herzog, era invece nato come un film, che avrebbe dovuto avere come star Steve Carell, e ora sta venendo adattato in una serie limitata per HBO. Al centro della trama c'è un mondo in cui si è diffuso un virus che causa stupidità tra la popolazione.

Il regista ha inoltre spiegato che la sua versione di IQ83 è stata ideata per essere maggiormente satirica rispetto alla versione originale raccontata tra le pagine.

Charlie Kaufman ha dichiarato: "Sto in realtà sviluppando il progetto per HBO, quindi è possibile che non accada, ma non so se verrà realizzata. Sono davvero interessato alla serie per la situazione in cui viviamo. Sono davvero interessato a esplorare il concetto alla base del progetto e affrontarlo come una metafora".