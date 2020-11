Charlie Hunnam rivela di aver avuto il COVID: "Avevo perso il senso del gusto e dell'olfatto"

Anche Charlie Hunnam ha avuto il COVID nei primi mesi dell'anno. L'attore britannico ha raccontato la sua esperienza con il virus durante una delle ultime puntate del Jimmy Kimmel Live.

Charlie Hunnam in una scena dell'episodio Albification di Sons of Anarchy

Come riporta People, il protagonista di Pacific Rim e Sons of Anarchy è stato ospite virtuale dello show condotto da Jimmy Kimmel, durante il quale ha rivelato di non sentirsi perfettamente in forma ultimamente.

"Non so cosa potrei avere. Ho questa febbricina persistente, tosse secca, e un po' di affaticamento, quindi potrebbe anche essere COVID" ipotizza, spiegando però che a un test effettuato questa settimana è risultato negativo, e che i sintomi sembrano comunque diversi da quella volta che ebbe il virus qualche mese fa.

"Non era così che mi si sono sentito in quell'occasione".

Nonostante affermi che la sua personale esperienza con il virus non sia stata "particolarmente acuta", Hunnam ammette aver perso il senso del gusto e del tatto per diversi giorni, e di essersi sentito parecchio affaticato.

"All'inizio non sapevamo si trattasse di sintomi da Coronavirus, ma io e la mia partner [Morgana McNelis] una mattina ci siamo svegliati, abbiamo iniziato a fare il caffé, e ci siamo resi conto di non riuscire a sentirne né l'odore, né il gusto".

Anche per questo l'attore non si spiega il suo stato di salute attuale, specialmente visto che non esce di casa da sei mesi: "L'unica volta in cui ho lasciato casa negli ultimi sei mesi è stato per portare il gatto dal veterinario. La sorella della mia fidanzata ha salvato un gattino dalla strada tempo fa, e ultimamente il micio non sembrava stare troppo bene. Così l'ho portato dal veterinario, e abbiamo scoperto che aveva l'equivalente felino del Coronavirus".

Ora per fortuna stanno tutti bene - probabile leggera influenza di Hunnam a parte o, come scherza Jimmy dato che l'attore si è detto alquanto germofobo, ipocondria - e si passa ad altri argomenti, come la politica, Madonna, e il nuovo film di Charlie, Junglehead, diretto da Max Winkler e attualmente disponibile in VOD dal 10 novembre negli Stati Uniti.