Charlie Hunnam: "Ho passato un brutto quarto d'ora con Dakota Johnson per aver lasciato Cinquanta sfumature"

Charlie Hunnam non ha alcun rimpianto per aver rifiutato di recitare in Cinquanta sfumature di grigio ma la collega Dakota Johnson non era affatto d'accordo.

In una recente intervista a Variety, Hunnam ha raccontato che lui e Johnson si sono incontrati poco tempo fa e l'attrice l'ha preso ripetutamente in giro per il suo 'no' che ha favorito Jamie Dornan.

Charlie Hunnam rifiutò Cinquanta sfumature di grigio

L'attore di Sons of Anarchy ha ricordato che inizialmente aveva accettato la parte salvo ripensarci: "Semplicemente, non stavo pensando lucidamente" ha scherzato Hunnam "Non mi sono mai guardato indietro".

Dakota Johnson in una scena di Cinquanta sfumature di grigio

La star ha confessato candidamente di non essere affatto pentito di non aver accettato una parte che avrebbe potuto cambiare lo sguardo dei fan sulla sua carriera.

La reazione di Jamie Dornan dopo il rifiuto di Charlie Hunnam

In un'altra intervista, Jamie Dornan, l'interprete di Christian Grey nella trilogia, ha spiegato che inizialmente era sollevato dalla scelta di Hunnam di accettare la parte ma in seguito, dopo aver ottenuto lui il ruolo, ha dovuto subire parecchie critiche e insulti dagli hater.

Nonostante tutto, Jamie Dornan non è affatto pentito: "Ogni mossa che ho fatto nella mia carriera, dopo quei film, sono riuscito a farla solo grazie a quei film" ha detto "Tutte le cose, come Belfast, Beyond Private o qualsiasi altro progetto indipendente ben accolto che ho fatto negli ultimi cinque o sei anni, vengono finanziati solo grazie al mio nome perché ho fatto parte di un franchise che ha incassato 1,4 miliardi di dollari. È così che funziona. Fa tutto parte del pacchetto, mi ha dato così tanto, quindi, ovviamente, non me ne pento".

Jamie Dornan ha affiancato Dakota Johnson nella trilogia di Cinquanta sfumature, uno dei franchise più redditizi degli ultimi anni sul grande schermo nonostante le pessime recensioni della critica.