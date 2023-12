Charlie Hunnam rivela: 'Mi avevano offerto il ruolo di Freccia Verde'

Charlie Hunnam, in una nuova intervista, ha svelato che gli è stato offerto in passato il ruolo di Freccia Verde in uno dei progetti della DC.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Rebel Moon, avrebbe forse potuto collaborare con Zack Snyder prima della realizzazione della saga sci-fi in arrivo su Netflix.

La rivelazione di Hunnam

Jungleland: Charlie Hunnam in una sequenza

L'attore Charlie Hunnam, rispondendo alle domande di ComicBook, ha infatti svelato che aveva avuto l'opportunità di diventare Green Arrow: "Non ne ho mai parlato con Zack. Onestamente, non mi ricordo chi era coinvolto. Erano delle persone in completi eleganti, mi hanno proposto l'idea e pensavano sarebbe stato terribilmente entusiasmante per me interpretare Green Arrow e io non condividevo il loro entusiasmo".

L'ex star di Sons of Anarchy ha quindi aggiunto: "Non so chi sia Freccia Verde e non voglio offendere nessuno. Ho guardato un'immagine e ho pensato: 'Non sono certo che il verde sia un colore che mi doni e sono piuttosto certo che lo spandex non è il mio materiale preferito'. Oltre a quello, dopo un'immagine, ho detto: 'Grazie, non sono interessato'".