Charli XCX debutta come attrice e realtà e finzione si mescolano nel trailer di The Moment

Charli XCX è la protagonista di The Moment, il nuovo film di cui A24 ha condiviso il trailer in attesa del debutto che avverrà al Sundance Film Festival.

La distribuzione nelle sale americane del progetto, che mescola finzione e realtà, avverrà poi il 30 gennaio.

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di The Moment c'è una pop star la cui carriera è in ascesa e che affronta le complessità legate alla fama e alla pressione provata nell'industria musicale mentre si prepara a compiere il debutto sul palco del suo tour negli stadi.

Nel trailer diffuso online si può scoprire come la vera vita dell'artista abbia dei legami con gli eventi, sopra le righe e inventati, portati sul grande schermo.

Ecco il video:

Chi ha realizzato The Moment

Nel cast di The Moment ci sono anche Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Hailey Benton Gates, Kate Berlant, Jaime Demetriou, Kylie Jenner, Isaac Powell, e Alexander Skarsgård.

Il gruppo degli interpreti comprende poi Rish Shah, Arielle Dombasle, Trew Mullen, Sarah Beck Mather, Riana Duce, e Richard Perez.

Aidan Zamiri ha diretto il film ed è co-autore della sceneggiatura insieme a Bertie Brandes, basandosi su un'idea originale avuta proprio dalla cantautrice britannica. Charli XCX è coinvolta inoltre come produttrice insieme a David Hinojosa.

Il direttore della fotografia è Sean Price Williams, Billy Sneddon ha firmato il montaggio, Francesca Di Mottola le scenografie, e Alexander Guy Cook ha firmato le musiche.

Charli XCX, oltre The Moment, ha in arrivo sugli schermi anche il film 100 Nights of Hero con Emma Corrin e Maika Monroe (di cui potete vedere il trailer), The Gallerist accanto a Natalie Portman e Jenna Ortega, l'horror Faces of Death con Barbie Ferreira, e il thriller I Want Your Sex con Olivia Wilde.