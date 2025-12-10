Sundance 2026: tra i 90 titoli in programma anche i nuovi film con Natalie Portman, Charli xcx ed Ethan Hawke

I primi titoli del Sundance 2026 sono stati svelati e in programma ci saranno anche film con protagoniste star di primo livello come Natalie Portman, Ethan Hawke, Chris Pine e Jenna Ortega.

La prossima edizione sarà l'ultima che si svolgerà a Park City, in Utah, prima che l'evento si trasferisca a Boulder, in Colorado.

Una nuova location per il festival

Eugene Hernandez, direttore del Sundance Film Festival, ha accennato anche all'importante cambiamento e ha dichiarato: "Ognuno di noi ha avuto una lunga storia con questo festival in modi diversi e ne sentiamo il peso e il significato preparando il festival di questo anno, ma gettando inoltre le basi per quello che sarà il Sundance nel 2027 e oltre".

Il comunicato prosegue sottolineando: "Sarà un anno importante per questo festival, specialmente ora dopo la morte di Robert Redford. Sarà realmente memorabile. Ci sono dei volti conosciuti che hanno una storia e una connessione con Sundance, come John Turturro e Nicole Holofcener. Ma si cono anche molti volti nuovi, come Charli xcx, che si potranno scoprire e vivere in modi nuovi".

Alcuni dei titoli nella selezione

Tra i 90 titoli annunciati oggi ci sono Carousel con star Chris Pine nel ruolo di un dottore divorziato la cui vita viene sconvolta a causa delle aspirazioni della figlia e del ritorno inaspettato di un vecchio amore; The Gallerist con protagoniste Natalie Portman e Jenna Ortega alle prese con il tentativo di vendere un cadavere fingendo sia un'opera d'arte; il thriller I Want Your Sex diretto da Gregg Araki; e il ritorno di Olivia Wilde alla regia con The Invite che è stato scritto da Rashida Jones e Will McCormack.

Spazio poi a Josephine diretto da Beth de Araujo con star Channing Tatum e Gemma Chan nel ruolo dei genitori di una bambina che assiste a un crimine compiuto al Golden Gate Park; The Incomer con star Domhnall Gleeson e Michelle Gomez; Gall Daughtery and the Celebrity Sex Pass che racconterà la crisi di una coppia a causa dell'incontro con una celebrità e che avrà come star Zoey Deutch e Jon Hamm; The Moment con protagonista Charli xcx nel ruolo di una popstar alle prese con il suo debutto dal vivo; la commedia See You When I See You diretta da Jay Duplass e che racconterà le conseguenze di una morte in famiglia; The Weight con star Ethan Hawke in una storia ambientata negli anni '30; e Wicker con star Olivia Colman e Alexander Skarsgard.

Tra i documentari ci sono Queen of Chess diretto da Rory Kennedy che racconta la storia del prodigio degli scacchi Judit Polgar; Barbara Forever sulla filmmaker Barbara Hammer; e Who Killed Alex Odeh? che parla dell'omicidio dell'attivista che ha portato a una lunga ricerca della giustizia.

La storia di Courtney Love sarà invece raccontata in Antiheroine diretto da Edward Lovelace e James Hall; mentre la vita e la carriera di Billie Jean King sarà al centro di Give Me the Ball!; il tentato omicidio dello scrittore sarà raccontato da Alex Gibney nel documentario Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie.

Il 48% dei titoli annunciati è stato diretto da donne e Kim Yutani, che si occupa della programmazione dell'evento cinematografico, ha ribadito che c'è l'intenzione di sostenere le opere dei gruppi sottorappresentati.