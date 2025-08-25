Emma Corrin e Nicholas Galitzine cercano di conquistare Maika Monroe nel trailer di 100 Nights of Hero

Arriverà nei cinema americani il 5 dicembre, dopo la presentazione in anteprima mondiale che si svolgerà il 5 settembre a Venezia 2025 come film di chiusura della Settimana della Critica, 100 Nights of Hero, di cui è stato diffuso il primo trailer.

Al centro della trama ci sono tre personaggi interpretati da Emma Corrin, Maika Monroe e Nicholas Galitzine.

Cosa racconterà il film di Jukia Jackman

100 Nights of Hero, scritto e diretto da Julia Jackman, è tratto dalla graphic novel di Isabel Greenberg. Le prime sequenze anticipano l'atmosfera e qualche dettaglio della storia, dalle sfumature fantasy e romantiche, ispirata a Le mille e una notte.

Il racconto è ambientato in un mondo alternativo e ha al centro una scommessa tra due amici che potrebbe avere delle conseguenze drammatiche.

Manfred (Nicholas Galitzine) scommette di riuscire a sedurre la moglie di un suo amico, Cherry (Maika Monroe) in 100 notti. Se riuscisse nella sua impresa, il giovane otterrebbe il castello e le ricchezze dell'amico, mentre Cherry verrebbe giustiziata.

La ragazza si ritrova così intrappolata in una dimora isolata, combattuta tra il carisma ammaliante dell'amico del marito e la fiducia nella sua cameriera Hero (Emma Corrin), i cui sospetti su Manfred aumentano di giorno in giorno. Quando il tempo inizia a scarseggiare, le emozioni si intensificano, dando vita a un triangolo amoroso che mette in gioco la vita e la morte.

Ecco il video:

Gli interpreti del film

Il cast di 100 Nights Of Hero, delineato dalla direttrice del casting Olivia Grant, comprende anche Felicity Jones, Richard E. Grant, Safia Oakley-Green (Fuori dall'oscurità), Christopher Fairbank (Lady Macbeth), Tom Stourton (All My Friends Hate Me), Jeff Mirza (Juice), Olivia D'Lima (The Killing Kind), Kerena Jagpal (Il problema dei tre corpi), Markella Kavenagh (Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere), Clare Perkins (Medusa Deluxe), Josh Cowdery (La furia di un uomo) e Varada Sethu (Doctor Who).