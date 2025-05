Charley Scalies, l'attore de I Soprano e The Wire morto a 84 anni

Il caratterista volto noto di serie come I Soprano e The Wire è morto all'età di 84 anni il 1 maggio 2025 dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer.

Charley Scalies, attore noto per i suoi ruoli di Thomas "Horseface" Pakusa in The Wire e dell'allenatore di football del liceo di Tony Soprano ne I Soprano, è morto il 1 maggio 2025 all'età di 84 anni.

Sua figlia Anne Marie Scalies ha confermato la notizia all'Hollywood Reporter spiegando che l'artista nativo di Philadelphia, è morto il 1° maggio in una casa di cura di Phoenixville, Pennsylvania. Nel necrologio si legge che Scalies è morto "serenamente dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer".

Il debutto nella recitazione

Nato nel 1940, Charles Scalies Jr. è cresciuto sopra la sala da biliardo del padre a South Philadelphia e da bambino intratteneva spesso i clienti con le sue numerose imitazioni e battute. In seguito, avrebbe utilizzato queste esperienze per scrivere una sceneggiatura ispirata all'attività del padre, intitolata It Takes Balls.

Una foto di Charley Scalies

Dopo essersi preso una pausa dalla recitazione per crescere la sua numerosa famiglia, Scalies fece il suo ritorno ufficiale sul palcoscenico all'inizio degli anni '90, recitando in alcune produzioni teatrali locali prima di ottenere un ruolo come autista nel dramma del 1995 con Al Pacino Un giorno da ricordare. Nello stesso anno, ebbe anche un ruolo di primo piano nel cult di Terry Gilliam con Bruce Willis e Brad Pitt, L'esercito delle 12 scimmie.

Oltre al suo lavoro cinematografico, Scalies ebbe anche una prolifica carriera televisiva, apparendo in popolari serie procedurali come Homicide: Life on the Street, Law & Order, Law & Order: Unità vittime speciali e Cold Case. Tuttavia, il suo ruolo più noto resta l'interpretazione del tenace sindacalista Thomas "Horseface" Pakusa nella seconda stagione di The Wire, del 2003.

L'anno successivo l'attore ottenne il ruolo memorabile del Coach Molinaro, allenatore della squadra di Tony Soprano, nella quinta stagione de I Soprano. Il personaggio compare in una sequenza onirica in cui rimprovera Tony per essersi dato al crimine.