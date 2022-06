Charles Siebert: l'attore di Trapper John morto a 84 anni

Charles Siebert, l'interprete del pomposo dottor Stanley Riverside II nella serie medica della CBS Trapper John, è morto il 1 maggio 2022 di polmonite correlata al Covid presso il San Francisco Medical Center dell'Università della California. L'attore aveva 84 anni. La sua morte è stata confermata in una dichiarazione sul sito web della 6th Street Playhouse di Santa Rosa, in California, dove Siebert è apparso frequentemente.

Nato a Kenosha, nel Wisconsin, Charles Siebert ha debuttato a Broadway in una produzione del 1967 di Galileo di Brecht. Il palcoscenico lo ha visto protagonista altre cinque volte nel decennio successivo. Ha iniziato la sua carriera televisiva alla fine degli anni '60 nella soap opera Aspettando il domani per poi passare all'altrettanto popolare Così gira il mondo. Verso la metà degli anni '70 è apparso in serie come Hawk l'indiano, N.Y.P.D., Another World, The Adams Chronicles, Kojak, Poliziotto di quartiere e Agenzia Rockford.

Nel 1977 ha recitato nella parodia della soap opera di Norman Lear Mary Hartman, Mary Hartman, e in seguito ha partecipato ad altre serie tra cui All in the Family, Good Times, Maude e One Day at a Time.

Nel 1979 ha ottenuto quello che sarebbe diventato il suo ruolo più celebre nello spinoff di MASH, Trapper John, a fianco di Pernell Roberts e Gregory Harrison. Il personaggio di Siebert è servito da contraltare permaloso, soffocante, ma di talento ai più goliardici dottori interpretati da Roberts e Harrison.

La serie si è rivelata un successo classificandosi costantemente nella Top 20 dell'intera stagione televisiva. Siebert è rimasto con la serie per tutta la sua corsa dal 1979 al 1986.

In seguito l'attore ha fatto ritorno al piccolo schermo negli anni '80 e '90, comparendo in Love Boat, New Mike Hammer, Hotel, Mancuso FBI, la signora in giallo e Xena: Principessa guerriera. inoltre ha sviluppato una carriera come regista dirigendo alcuni episodi di Trapper John, Xena, Hercules, Pacific Blue, The Pretender e altre serie.

Sul grande schermo Charles Siebert è apparso in L'altra faccia di mezzanotte (1977), Coma profondo (1978), All Night Long (1981), Una gita pericolosa (1987) e Otto uomini fuori (1988). Nel 1979, ha interpretato un assistente procuratore nella satira legale di Norman Jewison ...e giustizia per tutti, co Al Pacino.

Nell'omaggio pubblicato sul sito web del teatro di Santa Rosa, California, dal direttore artistico Jared Sakren e dall'ex direttore artistico Craig A. Miller, Siebert è stato ricordato come "generoso con i suoi compagni di cast", con "un senso dell'umorismo coinvolgente, una ricchezza di esperienza e un talento puro e genuino" in grado di offrire prestazioni imponenti e indimenticabili:

"Chiunque abbia avuto l'onore e il piacere di condividere il palco con lui sa che guardarlo lavorare era una lezione di per sé: cuore puro, passione ardente, verità terrificante e impavidità - tutto in mostra, ogni momento in cui era là fuori. Non era solo un artista consumato, era un mentore per coloro che hanno lavorato con lui".