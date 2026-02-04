Chappel Roan difende il topless ai Grammy 2026: “Non capisco perché la gente si scandalizza"

La cantante si è presentata sul red carpet dell'ultima cerimonia di premiazione con un vestito che lasciava poco all'immaginazione, esibendo un vero e proprio topless

Chappell Roan non capisce perché alcune persone siano rimaste scandalizzate dall'abito scollato che ha indossato sul red carpet della cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2026, svoltasi la scorsa domenica.

"Rido perché non penso nemmeno che questo abito sia così scandaloso", ha scritto in un post. "Il look è davvero fantastico e strano. Consiglio semplicemente di esercitare il proprio libero arbitrio. Tutto questo è davvero divertente e sciocco. Grazie ai Grammy e a chi ha votato per me".

La cantante ha quindi ringraziato coloro che hanno collaborato alla realizzazione del suo look, un abito trasparente di Mugler con finti piercing ai capezzoli. Anche la sua schiena era ricoperta da un tatuaggio finto molto dettagliato, che era un riferimento al suo tour Visions of Damsels & Other Dangerous Things.

Chappel Roan ai Grammy 2026

I fan hanno adorato il look di Chappel Roan: "Iconico"

Il look di Roan è stato criticato da alcuni, che lo hanno giudicato di cattivo gusto, ma applaudito dai fan per il suo coraggio. Questi ultimi hanno sottolineato come sicuramente fosse "non adatto alle nonne conservatrici", 'iconico' e "assolutamente perfetto".

Chappell Roan ha poi cambiato il suo abbigliamento con un vestito più "coperto" prima di presentare il premio come Miglior Artista Esordiente, che lei stessa aveva ritirato nel 2025. Sebbene sembrasse avere qualche difficoltà a leggere il gobbo, alla fine ha rivelato la vincitrice di quest'anno: Olivia Dean.

Quest'anno Roan non ha portato a casa nessun premio, ma la sua canzone The Subway è stata nominata sia per la Migliore Performance Pop Solista che per il Disco dell'Anno. Un anno fa, come detto è risultata vincitrice del premio per la miglior artista esordite, venendo anche nominata per Album of the Year, Song of the Year, Record of the Year, Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album.

A Chappel Roan importano le critiche negative

In una conversazione avuta a giugno con SZA per Interview Magazine, ha affermato che le reazioni negative tendono ad influenzarla. Quando esprime la propria opinione, le importa eccome dei commenti negativi, ha detto Roan, il cui vero nome è Kayleigh Rose Amstutz.

"Non mi importava, finché la gente non ha iniziato a odiarmi per quello che sono e non per la mia arte", ha detto. "Quando non si tratta più della mia arte, è come se mi odiassero perché sono Kayleigh, non perché odiano le canzoni che scrivo. È allora che è cambiato tutto".