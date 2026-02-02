Nicki Minaj contro tutti dopo i Grammy 2026: i "deliri" della cantante su X

La rapper trasforma una serata di premi mancati in un one-woman show online: attacchi personali, insinuazioni pesanti e una narrazione sempre più paranoica. Cosa è successo (dopo) i Grammi Awards 2026?

I Grammy Awards 2026 sono finiti, le statuette sono state consegnate e le luci del palco si sono spente. Ma per Nicki Minaj lo spettacolo è cominciato solo dopo, lontano dai riflettori ufficiali dell'evento - che premia le eccellenze dell'industria musicale - e molto più vicino allo schermo del suo smartphone.

L'assenza della rapper dalla cerimonia era stata notata eccome, già durante la serata, ma Minaj ha "recuperato" con una presenza tutt'altro che sottile su X (l'ex Twitter): i suoi messaggi di fuoco hanno alimentato ancora di più le polemiche che si sono abbattute su di lei negli ultimi giorni, dopo il suo sostegno senza se e senza ma a Trump.

La battuta ai Grammy Awards 2026 che ha scatenato le ire di Nicki Minaj

Nicki Minaj

Tutto nasce da una battuta pronunciata sul palco degli ultimi Grammy Awards. Il conduttore Trevor Noah, durante uno dei suoi momenti tra il pubblico, ha ironizzato proprio sull'assenza di Nicki Minaj con una frecciatina che ha fatto sorridere molti dei presenti in sala (di cui parecchi con la spilla anti-ICE).

"Oh mio Dio abbiamo John Legend qui con noi, ci sono anche Finneas e Billie Eilish, ma Nicki Minaj non è qui! Lei in questo momento è ancora alla Casa Bianca con Donald Trump a discutere di questioni molto importanti".

Poco dopo la diretta però, la rapper ha iniziato a pubblicare una serie di post furiosi su X, prendendo di mira chi ha riso a quella battuta, in particolare Chrissy Teigen, che secondo Minaj non sarebbe una donna biologica. Il tono è immediatamente aggressivo, le allusioni scivolano su un terreno delicatissimo e il confine tra insulto personale e attacco ideologico viene superato senza troppe cautele. Sui social esplode l'accusa di transfobia, accompagnata da commenti indignati da parte degli utenti social.

L'outing di Nicki Minaj a Trevor Noah

Nel caos digitale del dopo-Grammy 2026, Nicki Minaj decide di allargare il bersaglio e prendersela un po' con tutti. Non solo Teigen, ma anche Trevor Noah finisce nel mirino della permalosa rapper che passa il segno con riferimenti espliciti alla vita privata del conduttore e a presunte relazioni che, secondo lei, sarebbero un segreto di Pulcinella nell'ambiente.

"Trevor si rifiuta di fare coming out, nonostante tutti nel settore conoscano il suo ragazzo", ha scritto su X. Una sorta di outing forzato, percepito come scorretto e fuori contesto da praticamente tutti.

Non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi la cantante ha spesso mostrato una comunicazione sempre più impulsiva e divisiva, complice anche un avvicinamento politico che ha spaccato il suo pubblico e i suoi sostenitori.

Dal gossip al misticismo: i "deliri" della rapper

Il racconto di Nicki Minaj prende una piega ancora più estrema quando entrano in scena riferimenti religiosi e complotti esoterici. Nei suoi messaggi parla di rituali oscuri avvenuti durante i Grammy 2026 e invoca una punizione divina contro colleghi e organizzatori, con toni apocalittici e proclamazioni di giustizia imminente.

"Mentre stasera compiranno il loro rituale, Dio onnipotente si rivelerà loro. Il rituale si ritorcerà contro di loro. Dio non si lascerà prendere in giro. Benedetto sia il potente nome di Gesù Cristo. Ogni lingua che si leverà contro di me in giudizio sarà condannata e svergognata. Vedrete".

Da lì il passo verso accuse vaghe ma pesantissime è breve. La rapper insinua che alcune star dell'industria musicale sarebbero coinvolte in pratiche oscure e violente, senza fornire però alcuna prova concreta. Annuncia di essere pronta a raccontare "tutto quello che sa", collegando presunti sabotaggi professionali a contratti, classifiche e vecchi rancori con il sistema dei premi.

"I vostri artisti preferiti praticano rituali nelle sette sataniche e fanno sacrifici al loro Dio. Ma quando il tuo padrone è Satana, devi costantemente far finire vite. Avete capito che questa gente ha sacrificato altre persone per ottenere e mantenere il potere? Forse è ora che io racconti qualche storia, visto che stavo cercando di non dire quello che so, eppure continuano a fare bullismo contro di me".