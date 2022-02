Channing Tatum: "Voglio fare Magic Mike in versione 'vecchio brontolone' quando avrò 70 anni"

Channing Tatum ha rivelato di voler girare un ultimo capitolo di Magic Mike, assieme alla sua crew, in versione 'vecchio brontolone' quando avrà compiuto settant'anni.

Channing Tatum un giorno diventerà un vecchio brontolone ed è già pronto all'idea di girare una nuova versione di Magic Mike: l'attore ha recentemente scherzato dicendo che desidera realizzare un ultimo capitolo del celebre franchise sugli spogliarellisti quando avrà 70 anni.

Channing Tatum in azione durante uno spogliarello in una scena di Magic Mike

Durante un'intervista di IndieWire, relativa all'attesissimo terzo film intitolato Magic Mike's Last Dance, Tatum ha dichiarato: "L'unico che ho detto che avrei effettivamente fatto, prima di decidermi a girare la terza pellicola, era una versione 'vecchio brontolone' del film all'età di 70 anni. A quell'età voglio rimettere insieme la squadra, di sicuro".

L'attore ha collaborato con il regista Steven Soderbergh e lo scrittore Reid Carolin per la commedia drammatica del 2012 vagamente basata sulle sue esperienze come spogliarellista e sulla sua vita a Tampa, in Florida, all'età di 18 anni. La star ha anche recitato nel sequel del 2015, Magic Mike XXL, che è stato diretto da Gregory Jacobs.

Channing Tatum ha rivelato a novembre che si sarebbe riunito con Soderbergh, 59 anni, e Carolin, 40 anni, per completare la trilogia, pubblicando una foto su Twitter della copertina della sceneggiatura. "Beh, mondo, sembra che Mike Lane stia per tornare", scrisse all'epoca l'attore.